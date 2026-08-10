Los Alcázares repartirá gafas homologadas e información para observar con seguridad el eclipse solar - AYUNTAMIENTO LOS ALCÁZARES

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Alcázares repartirá gafas homologadas de forma gratuita e información sobre cómo observar con seguridad el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que será visible desde el municipio con una ocultación del 98,19% del disco solar.

La campaña de información, concienciación y prevención se desarrollará este martes 11 y el miércoles 12 de agosto, en horario de mañana, en cuatro puntos del litoral del municipio. El servicio de salvamento y socorrismo entregará folletos con recomendaciones para observar el fenómeno de forma segura y gafas homologadas a las personas que todavía no dispongan de ellas, según ha informado el Ayuntamiento de Los Alcázares.

Los puntos habilitados serán la playa de Los Narejos, junto al CAR Región de Murcia; la playa de Los Narejos, junto al chiringuito A Estribor; la playa del Espejo y la playa Carrión. El reparto estará limitado a una gafa por persona y se mantendrá hasta agotar existencias.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar del fenómeno "con absoluta seguridad" y ha destacado que la Luna ocultará cerca del 98 por ciento del Sol durante el eclipse.

Por su parte, la concejala de Interior, Mari Carmen Guevara, ha recomendado planificar con antelación el lugar desde el que se observará el eclipse y consultar la web del Trío Ibérico de Eclipses para comprobar las condiciones de visibilidad desde cada ubicación.

El Ayuntamiento recomienda consultar 'www.trioeclipses.es', donde se ofrece información sobre el eclipse, consejos de seguridad y un visor interactivo para comprobar la visibilidad del fenómeno desde diferentes puntos.

La campaña presencial será desarrollada por el servicio de salvamento y socorrismo de las playas. El Consistorio ha difundido durante los últimos días, a través de sus redes sociales, recomendaciones elaboradas por especialistas sobre la observación segura del eclipse, entre ellas utilizar únicamente gafas homologadas, evitar métodos caseros y prestar especial atención a la protección de los menores.