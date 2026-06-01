La alerta por altas temperaturas activa el PLATEMUR en la Vega del Segura y el PEMU en Murcia

Archivo - Murcia activa un dispositivo especial por el aviso de altas temperaturas - EDU BOTELLA - Archivo

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Seguridad ciudadana y Emergencias ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) en su Fase de Preemergencia debido a las altas temperaturas que se esperan este martes en la Vega del Segura.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados que comenzará a las 14.00 horas y concluirá a las 20.00 horas en esta comarca.

Esta medida del Gobierno regional se mantendrá vigente de manera ininterrumpida hasta que finalice por completo el episodio meteorológico actual, momento en el que se procederá a la desactivación del plan.

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia ha activado el Plan Territorial de Protección Civil del municipio(PEMU) en fase de preemergencia durante el mismo periodo de tiempo.