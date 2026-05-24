La Algameca Chica da el salto a la gran pantalla con su primer largometraje documental

Cartel del largometraje documental La Algameca Chica, dirigido por Blanca Pérez de Tudela - BLANCA PÉREZ DE TUDELA

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes 26 de mayo a las 20.45 horas tendrá lugar el estreno oficial del largometraje documental La Algameca Chica en la Filmoteca Regional.

El filme, dirigido por la joven cineasta murciana Blanca Pérez de Tudela, supone el primer trabajo cinematográfico de larga duración dedicado a esta comunidad, con el objetivo de ofrecer una mirada más amplia y realista sobre su historia, identidad y valor patrimonial.

Además, también se ha contemplado un estreno en Cartagena, ciudad desde la que parte este proyecto y donde se encuentra el enclave retratado en la película. Esta proyección tendrá lugar el viernes 5 de junio a las 20.00 horas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy.

El proyecto se inició en agosto de 2023 de forma independiente, con un equipo reducido que comenzó el rodaje sin financiación y con el apoyo de su entorno cercano, familiares y amigos del sector audiovisual. Esta primera fase se centró en el registro de la vida cotidiana y la memoria del enclave.

El interés generado en la comunidad y la respuesta recibida en medios locales impulsó la puesta en marcha de una campaña de crowdfunding en marzo de 2024 a través de Verkami, que logró recaudar alrededor de 10.000 euros. Esta financiación colectiva permitió finalizar el rodaje y abordar el proceso completo de postproducción del documental.

Tras la campaña, la productora Twin Freaks se incorpora al proyecto, con Juan Poveda como productor ejecutivo del proyecto, apoyando el tramo final del rodaje y el desarrollo de la postproducción. Su participación resulta clave para consolidar el trabajo técnico y narrativo del documental y dar forma definitiva a la película.

"Desde el inicio, este documental ha sido un intento de mirar la Algameca Chica desde dentro, sin simplificarla, ni reducirla a estigmas. Ha sido un proceso largo, muy comunitario y construido casi siempre desde lo colectivo, lo que también ha definido su propia forma de producción", explica la directora del proyecto, Blanca Pérez de Tudela, conocida en la Región por su documental sobre la Cárcel Vieja de Murcia, un trabajo que tuvo una amplia repercusión y que contribuyó a reactivar el debate público en torno a la recuperación del edificio.

El objetivo del documental La Algameca Chica es contribuir a replantear el imaginario construido en torno a este enclave, situado en la costa de Cartagena y tradicionalmente asociado a una imagen marginal, para poner en valor su historia y su identidad. Para ello cuenta con la participación de diversas voces que ayudan a construir una mirada plural sobre La Algameca Chica.

Entre ellas destaca el historiador José Ibarra, especialista en el poblamiento del enclave y con experiencia en producciones documentales como El año del descubrimiento. También participa el sociólogo Diego Fernández (UMU), que aporta una lectura social del territorio y sus dinámicas comunitarias.

El proyecto incorpora además la visión de la profesora Socorro García, de la Universidad Politécnica de Cartagena, experta en energías renovables, quien ha trabajado en propuestas vinculadas a la posibilidad de convertir La Algameca Chica en una comunidad energética independiente.

A estas voces se suma la del actor 'La Dani', ganador del Premio Feroz y nominado a los Premios Goya, con fuerte vínculo familiar con el poblado y experiencia vital en el enclave.

Durante el verano pasado se realizó un preestreno del documental en La Algameca Chica, dirigido a sus propios vecinos y los mecenas del crowdfunding, quienes han sido parte esencial del proceso desde el inicio. Esta proyección supuso un reconocimiento a su implicación y al papel fundamental que han desempeñado en la construcción del proyecto.

Posteriormente, el documental ha recibido el apoyo de La 7 para su fase de distribución, lo que permite completar su recorrido y facilitar su difusión en el ámbito tanto regional como nacional e internacional. El estreno en la Filmoteca Regional supone el cierre del proceso de producción y el inicio de la fase de distribución del documental.

A partir de este momento, el equipo abre una nueva etapa con el objetivo de presentar La Algameca Chica en festivales de cine a nivel regional, nacional e internacional, así como desarrollar una versión en formato cortometraje que permita ampliar su recorrido y facilitar su difusión en diferentes circuitos.

En coherencia con el carácter social y comunitario del proyecto, las proyecciones del documental contarán con subtitulado adaptado para personas sordas, facilitando así una experiencia más accesible para distintos públicos.