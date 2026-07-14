La Aljorra (Cartagena) supera el umbral de PM10 y activa el Nivel 1 preventivo por calidad del aire - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ha comunicado al Ayuntamiento de Cartagena la activación del Nivel 1, de carácter preventivo, del protocolo regional por contaminación atmosférica tras superarse el umbral de partículas en suspensión PM10 en la estación medidora de La Aljorra, ubicada en la zona de calidad del aire Campo de Cartagena-Mar Menor.

La activación se produce después de que durante la jornada del lunes se registrara en esta estación una concentración media diaria de 51,02 microgramos por metro cúbico, por encima del umbral fijado en el protocolo regional para este tipo de episodios.

En cambio, la estación de Mompeán registró un promedio de 29,1 microgramos por metro cúbico por debajo del nivel de activación,según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

Este episodio coincide con una intrusión de masas de aire de origen africano sobre el sureste peninsular, un fenómeno meteorológico que favorece el aumento de partículas de polvo en suspensión en la atmósfera, según ha informado la Comunidad Autónoma.

Los modelos de predicción apuntan a que durante este martes podrían registrarse concentraciones de polvo en el aire de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico, por lo que el Ayuntamiento mantendrá un seguimiento continuo de la evolución de los niveles de contaminación.

Ante esta situación, el Consistorio recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, priorizar el uso del transporte público frente al vehículo privado y evitar consumos energéticos innecesarios para contribuir a reducir las emisiones contaminantes.

Asimismo, aconseja optimizar el uso de los sistemas de climatización para disminuir el consumo energético y fomentar el cuidado de las zonas verdes, ya que la vegetación contribuye a retener parte de los contaminantes presentes en el aire.

Por su parte, la Policía Local reforzará las labores de vigilancia para favorecer la fluidez del tráfico en el área del Campo de Cartagena-Mar Menor, prestando especial atención a la prevención de atascos y a evitar paradas prolongadas de vehículos con el motor en marcha.

Los agentes también supervisarán el cumplimiento de los horarios de carga y descarga y recomendarán a transportistas y operarios apagar los motores mientras los vehículos permanezcan estacionados.

El Ayuntamiento continuará monitorizando los datos registrados por las estaciones de calidad del aire y evaluará la evolución del episodio en función de las condiciones meteorológicas y de los niveles de contaminación.

La activación corresponde al primero de los tres niveles previstos en el protocolo regional de actuación frente a episodios de contaminación atmosférica, por lo que, de momento, no se han establecido restricciones adicionales más allá de las medidas preventivas y de sensibilización ciudadana. Según las previsiones, el episodio podría remitir en las próximas horas.