Archivo - El alquiler en Murcia sube un 59,7% desde 2018, según idealista - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda en alquiler en Murcia capital ha aumentado un 59,7% entre junio de 2018 y septiembre de 2026, hasta situarse en 9,9 euros por metro cuadrado al mes, según los datos de idealista recogidos en un análisis sobre la evolución del mercado de la vivienda durante este periodo.

La oferta de viviendas en alquiler en la capital murciana se ha reducido un 19,2% entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo trimestre de 2026, mientras que la demanda relativa, medida a través de los contactos por anuncio, ha aumentado un 806%.

En junio de 2018, el precio medio del alquiler en Murcia se situaba en 6,2 euros por metro cuadrado al mes. En septiembre de 2026, el precio alcanza los 9,9 euros por metro cuadrado.

En cuanto a la evolución de la oferta, el 'stock' de viviendas en alquiler ha disminuido un 19,2% entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2026. En el mismo periodo, la demanda relativa de vivienda en alquiler ha aumentado un 806%.

Entre las capitales analizadas por idealista, los mayores incrementos corresponden a Alicante, con un 101,4%; Valencia, con un 94%; Málaga, con un 73,7%; y Palma, con un 64,7%.

En el extremo contrario, Barcelona presenta el menor aumento, con un 22,6%, seguida de San Sebastián, con un 26,9%, y Bilbao, con un 31,9%. También se sitúan por debajo de Murcia Girona, con un 41,1%; Sevilla, con un 41,1%; y A Coruña, con un 60,6%.