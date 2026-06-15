El alquiler sube un 6,5% interanual en mayo en la Región de Murcia, según Fotocasa

Archivo - Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en España ha registrado en mayo un incremento interanual del 6,5% en la Región de Murcia, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

A nivel nacional, el incremento fue del 3%, lo que representa su menor subida en los últimos dos años y ocho meses, hasta situar el precio medio en los 14,76 euros por metro cuadrado al mes, tras encadenar 51 meses consecutivos en valores positivos.

Así, este incremento del 3% respecto al año anterior, sumado a un aumento mensual del 1%, supone el crecimiento interanual "más moderado" del mercado desde julio de 2023 y el sexto avance que se sitúa por debajo del umbral del 10%.

"Tras varios años de fuertes incrementos, las rentas encadenan ya más de siete meses alejadas de las subidas de doble dígito y registran el crecimiento interanual más moderado de los últimos años", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

A su juicio, la escalada de precios pierde intensidad debido a que la capacidad de pago de los inquilinos "está al límite", si bien ha advertido de que esta desaceleración "no implica una bajada de precios" porque la oferta disponible continúa siendo "insuficiente" para absorber las necesidades habitacionales.

CASTILLA-LA MANCHA LIDERA LAS SUBIDAS Y MADRID ES LA MÁS CARA

A nivel autonómico, según los datos, un total de 16 de las 17 comunidades han visto incrementar sus rentas en mayo respecto al año anterior, lideradas por los ascensos de Castilla-La Mancha (14,3%), La Rioja (13,4%), Asturias (12,3%), Aragón (11,6%), Comunitat Valenciana (9,4%), Canarias (8%), Navarra (7,6%), Extremadura (7,2%), Región de Murcia (6,5%) y Andalucía (6,4%).

Por el contrario, la única región que ha registrado descensos por segundo mes consecutivo ha sido Cataluña, que presenta una caída interanual del -3,7%.

En cuanto a los precios, la Comunidad de Madrid se sitúa como la autonomía más cara para arrendar una vivienda con 21,96 euros/m2 al mes, seguida de Cataluña (19,30 euros/m2), Baleares (19,10 euros/m2), País Vasco (17,55 euros/m2) y Canarias (16,28 euros/m2).

En el análisis provincial, el precio se ha elevado en 46 de las 49 provincias analizadas, registrando subidas superiores al 10% en hasta 14 de ellas, entre las que destaca el repunte de la provincia de Guadalajara con un 36,4%, seguida de Araba-Álava (23,3%), Zaragoza (18,9%), Ciudad Real (16,4%), Tarragona (15,7%), Toledo (15,2%), La Rioja (13,4%), León (13,1%) y Lleida (12,9%).

Asimismo, las diez provincias con precios superiores a los 15 euro/m 2 al mes son: Madrid con 21,96 euro/m2, Barcelona (20,94 euro/m2), Gipuzkoa (19,17 euro/m2), Illes Balears (19,10 euro/m2), Vizcaya (17,21 euro/m2), Málaga (16,53 euro/m2), Valencia (16,45 euro/m2), Las Palmas (16,42 euro/m2), Santa Cruz de Tenerife (16,17 euro/m2) y Girona (15,75 euro/m2).

Por otro lado, las provincias más económicas para alquilar una vivienda por un precio por debajo de los 8 euros/m2 al mes son: Jaén con 7,04 euro/m2, Badajoz (7,48 euro/m2), Teruel (7,62 euro/m2), Cáceres (7,63 euro/m2), Cuenca (7,66 euro/m2) y Ciudad Real con 7,94 euro/m2.

Por capitales de provincia, el comportamiento ha sido alcista en el 94% de los casos (46 de 49), destacando nuevamente Guadalajara capital con un repunte interanual del 43,3%, por delante de Vitoria-Gasteiz (19,4%), Zaragoza capital (18,9%), Ciudad Real capital (15,2%), Logroño (13,7%), Valencia capital (12,3%) y Oviedo (11,7%).

En el lado opuesto, las tres únicas capitales en las que se producen descensos interanuales son Tarragona capital (-9,8%), Palencia capital (-2,6%) y Barcelona capital (-0,5%).

Respecto a los municipios españoles analizados con variación interanual, el 79% de ellos incrementa el precio respecto al año anterior, situando a la localidad asturiana de Llanes como la de mayor incremento con una subida del 53%, seguida de Mojácar (48,2%), Mataró (45,7%), San Pedro del Pinatar (43,8%), Guadalajara capital (43,3%), Valdemoro (42,8%) y Chiclana de la Frontera (36,%).

Por otro lado, las seis ciudades en donde el precio del alquiler por metro cuadrado es más económico son: La Puerta de Segura con 3,67 euro/m2 al mes, Cortegana (4,24 euro/m2), Baza (4,50 euro/m2), Villarrobledo (4,53 euro/m2), Baeza (4,93 euro/m2) y Motilla del Palancar (4,93 euro/m2).

En cuanto al precio por metro cuadrado en mayo, según el análisis, un total de 23 municipios sobrepasan la barrera de los 20 euros por metro cuadrado al mes, con Sant Josep de sa Talaia (26,77 euros/m2) y Santa Coloma de Gramenet (25,51 euros/m2) a la cabeza.

MADRID SUBE Y BARCELONA SE DIVIDE

El informe detalla, además, que el precio del alquiler sube en mayo en 18 de los 21 distritos de Madrid, con Barajas (28,1%) y Moratalaz (27,1%) registrando los mayores incrementos, mientras que el Barrio de Salamanca repite como el más caro de la capital con 24,28 euros/m2.

Finalmente, en Barcelona capital el precio se contrae en cinco de sus diez distritos, destacando las caídas de Nou Barris (-8,7%) y Gràcia (-4,5%), aunque el distrito del Eixample se mantiene como el más costoso para vivir con 23,54 euros el metro cuadrado al mes.