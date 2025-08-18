Las altas temperaturas ponen este lunes en alerta a toda la Región de Murcia, con la Vega del Segura en nivel rojo - AEMET

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toda la Región de Murcia permanece este lunes en alerta por calor, especialmente la Vega del Segura, que se encuentra en aviso de nivel rojo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en esta comarca las temperaturas máximas pueden alcanzar los 44 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

El resto de comarcas de la Región de Murcia se encuentra en aviso de nivel naranja. En el Altiplano, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Noroeste, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 42 grados.

Por su parte, en el Campo de Cartagena y Mazarrón la temperatura máxima prevista por la Aemet es de 39 grados, con mayor probabilidad en el interior de la zona.