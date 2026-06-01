Su Alteza Real la Princesa de Asturias recibirá este miércoles la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia

Archivo - La princesa Leonor, en la Academia General del Aire y del Espacio - EDU BOTELLA / EUROPA PRESS - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Doña Leonor, recibirá este miércoles, 3 de junio, la Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia, en un acto institucional que tendrá lugar en la sede del Parlamento autonómico y en el que la distinción le será impuesta por su presidenta, Visitación Martínez.

La llegada de Doña Leonor a la Cámara Parlamentaria murciana está prevista a las 10.00 horas y será recibida por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Visitación Martínez, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

A su entrada, Su Alteza Real saludará a los miembros de la Mesa de la Cámara, los expresidentes de la Institución y los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios.

El acto central tendrá lugar en el Patio de los Ayuntamientos, donde estarán presentes el resto de los diputados regionales. Allí, se dará lectura al acuerdo de la Mesa de la Cámara de Concesión de la Medalla de Oro de la Institución Legislativa.

Seguidamente, la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia impondrá a Su Alteza Real la Princesa de Asturias la máxima distinción del Parlamento autonómico. A continuación, Doña Leonor se dirigirá hacia el Salón del Príncipe, donde firmará en el Libro de Oro de la Asamblea Regional de Murcia.

Por último, en el Patio de las Comarcas, tendrá lugar la fotografía oficial de S.A.R. la Princesa de Asturias junto a los diputados regionales.

MEDALLA DE ORO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

La Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia se crea en el año 2022, de conformidad con el Reglamento de Honores y Distinciones de la Cámara Parlamentaria murciana (BOAR número 117, de 5 de mayo de 2022).

Es la más alta distinción honorífica de la Cámara, que contempla la posibilidad de concederla a aquellas personas físicas o jurídicas que, por sus méritos personales o trayectoria institucional, hayan contribuido de forma destacada al desarrollo de los valores democráticos, la proyección de la Región de Murcia o la mejora de la convivencia y el bienestar de sus ciudadanos.

En junio de 2022, coincidiendo con el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Asamblea Regional concedió su Medalla de Oro a los expresidentes de la Cámara Parlamentaria Carlos Collado, Manuel Tera Bueno, Miguel Navarro Molina (a título póstumo), José Plana Plana, Francisco Celdrán Vidal y Rosa Peñalver Pérez, y a Encarnación Fernández de Simón Bermejo, por sus 25 años como letrada-secretaria general de la Asamblea Regional.

Tras visitar la Asamblea Regional, Leonor de Borbón se trasladará al municipio de San Javier, sede de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), donde recibirá la Medalla de Oro de la Villa y será nombrada Hija Adoptiva de la misma en un acto institucional en el Ayuntamiento ribereño.

A continuación, la heredera al trono se desplazará hasta el Palacio de San Esteban, en Murcia, donde le será entregada la Medalla de Oro de la Región de manos del presidente de la Comunidad.