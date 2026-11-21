MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de nivel amarillo por viento para mañana, domingo 22 de noviembre, en el Altiplano de la Región de Murcia. Así, esa comarca registrará rachas de hasta 70 km/h de viento de componente oeste, de las 3.00 a las 12.00 horas de este domingo.

El '1-1-2' recomienda evitar zonas arboladas y lugares donde puedan caer objetos, retirar o asegurar toldos, macetas y otros elementos expuestos al viento, extremar la precaución en carretera, especialmente en vehículos vulnerables a las rachas laterales; seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales.