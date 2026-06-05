Alumnos del CEIP Nuestra Señora de Loreto reforestan el centro con una veintena de árboles en el Día del Medio Ambiente

Los alumnos del CEIP Nuestra Señora de Loreto de San Javier participan en la plantación de 20 nuevos ejemplares de moreras y pinos - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Los alumnos del CEIP Nuestra Señora de Loreto de San Javier han participado este viernes, Día Mundial del Medio Ambiente, en la plantación de 20 nuevos ejemplares de moreras y pinos para avanzar en la reforestación de la pinada del centro escolar.

Este espacio verde se había perdido en gran parte tras los daños causados por las últimas danas y diversos problemas fitosanitarios que obligaron a la tala de la mayoría de los árboles, según ha informado el Consistorio ribereño.

La iniciativa, que parte de Rotary Club Mar Menor a instancias del propio centro, ha contado con la colaboración de Zenia Boulevard, que aporta los árboles; la Concejalía de Parques y Jardines, que presta asistencia técnica en la plantación, y el centro, que se ocupa del riego.

"Entre todos podemos conseguir volver a tener esos grandes espacios de sombra con unas pinadas que eran representativas del colegio y que poco a poco podemos recuperar", ha dicho la concejala de Educación y directora del centro, María José Bernal, que ha agradecido la ayuda de todas las personas implicadas.

La secretaria de Rotary Club Mar Menor, Olga Castelucci, ha mostrado su satisfacción por gestionar desde el club esta iniciativa que se enmarca en la mejora del entorno a través del impulso de proyectos ambientales.

Casteluci ha destacado el "valor ejemplar" que supone para los niños colaborar en la plantación, que se produce precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente.