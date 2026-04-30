Alumnos de la UCAM diseñarán el postre de los menús de las Jornadas Gastronómicas del Cante de las Minas

Bailarinas de la escuela de danza de Nuria Más han interpretado distintos palos del flamenco durante la presentación - UCAM

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Alumnos del Grado de Gastronomía de la UCAM serán los encargados de diseñar el postre de los menús especiales que se degustarán en las XVI Jornadas Gastronómicas de la Fundación del Cante de las Minas.

La Universidad desarrollará una propuesta común y proporcionará las fichas técnicas con la materia prima y el proceso de elaboración, según han informado desde la institución.

Además, los estudiantes se desplazarán junto al equipo académico de la titulación a cada restaurante participante para formar a sus profesionales en la preelaboración y el montaje el día previo a cada inauguración, participando también en el servicio inicial. Este sistema permite que todo el proceso se realice en las propias cocinas, garantizando la calidad del producto y facilitando que los establecimientos puedan reproducirlo durante el resto de las jornadas.

El director de la Cátedra de Flamencología de la UCAM, Gonzalo Wandosell, ha destacado que esta iniciativa "parte también de la tradición, con referencias a recetas históricas de La Unión que han servido de inspiración para el diseño del postre".

Por su parte, el alcalde de La Unión y presidente de la Fundación del Cante de las Minas, Joaquín Zapata, , ha puesto en valor que "se recupera una colaboración histórica entre ambas instituciones que abre nuevas líneas de trabajo conjuntas en el ámbito cultural y formativo".

Las Jornadas Gastronómicas se desarrollarán en cuatro citas, los días 12 y 19 de junio, y 11 y 23 de julio.