AMEFMUR posiciona la rentabilidad, el talento y la IA artificial entre los grandes desafíos de las empresas familiares

XXX Asamblea General Ordinaria de AMEFMUR - PORTAVOZ

MURCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mejora de la rentabilidad, la transformación de la Inteligencia Artificial (IA) y la búsqueda de talento son tres aspectos clave que definen el futuro de las empresas familiares. Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración de la XXX Asamblea General Ordinaria de AMEFMUR, que ha reunido este jueves a empresarios familiares y representantes del sector económico.

En su intervención, el presidente de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, José María Tortosa, ha destacado el valor de este tipo de firmas para la Región porque "representamos la inmensa mayoría del tejido productivo, generamos empleo y contribuimos decisivamente al desarrollo de nuestra tierra", según ha informado Portavoz.

"Buena muestra de ello es el incremento de valor añadido bruto de nuestras compañías, que han crecido un 21 % en los últimos años, y casi cuatro veces más que el de las firmas no familiares", ha subrayado.

Durante su discurso, Tortosa ha enfatizado al empresario como "aquella persona que genera valor donde no lo había, transformando una idea y un capital en empleo, innovación y, en última instancia, bienestar", y ha instado a defender su figura en la sociedad, "porque debemos poner en valor a esas mujeres y hombres que arriesgan su capital y sus familias para crear oportunidades. Ellos son los que sostienen nuestros hospitales, nuestras pensiones y nuestra educación a través de riqueza real".

Por otro lado, el presidente de AMEFMUR ha aprovechado su discurso para pedir "a nuestros representantes políticos el entendimiento para llegar a un acuerdo que facilite la aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad" y ha reclamado "que se vuelva cuanto antes a un espacio de estabilidad política e institucional y a un entorno propicio para que las compañías puedan desarrollar su actividad y los inversores puedan seguir confiando en nuestro país y nuestra Región".

En esta línea, ha definido la transformación de la IA, la mejora de la productividad y la captación de talento como "tres ejes estratégicos que actúan como vectores de rentabilidad. Solo si aumentamos nuestra eficiencia podremos hacer frente a la competencia exterior, al estrechamiento de márgenes provocado por las crecientes cargas fiscales y sociales y a la preocupante dimensión que han adquirido fenómenos como el absentismo laboral".

Por último, durante la asamblea se ha hecho un balance de los principales hitos de la asociación durante el último año, como la creación del Libro Blanco y la tercera edición del programa 'Empresa familiar en las aulas', entre otros, y se ha anunciado la fecha de una nueva edición del Foro Avanza, que será el próximo 25 de septiembre.

LA BUENA GESTIÓN, ESENCIAL PARA LA CONTINUIDAD

La cita ha contado con la colaboración de Pictet Wealth Management, entidad representada por Luis Sánchez de Lamadrid, managing director, y por su CEO, Enrique Sendagorta Carsi, quien ha realizado una ponencia denominada 'Aproximación práctica a la solución de los conflictos de las familias empresarias'.

Durante su exposición, el experto, miembro de la familia empresaria fundadora de Grupo SENER, ha contado algunos aspectos de su experiencia personal y ha señalado como una de las principales amenazas de las empresas familiares los conflictos mal gestionados.

En este sentido, ha enfatizado la administración adecuada como "esencial para la continuidad y el éxito y un aspecto de especial importancia en la Región de Murcia, donde este tipo de compañías generan hasta el 90% del empleo y del PIB".

Seguidamente, Sendagorta ha animado a los asistentes a "establecer reglas y procesos bien estructurados y claros; una comunicación continua y abierta; foros diferenciados para la familia, la propiedad y la empresa; un plan de sucesión escrito, un consejo familiar activo y mediadores independientes".

Para terminar, también ha recalcado la importancia de definir los límites de poder, --"no se hereda, se gana", según ha subrayado--, y a promover la profesionalización de todos los órganos de decisión de las firmas.