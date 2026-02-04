El amigo del acusado por el 'crimen de Halloween': "Pensé que había perdido el conocimiento"

Segunda sesión del juicio del 'crimen de Halloween' - EUROPA PRESS

MURCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El segundo día del juicio del conocido como 'crimen de Halloween' que se celebra desde este martes en la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia, ha contado con la declaración del hombre que acompañaba al acusado la noche de los hechos y que ha afirmado que pensaba que la víctima había "perdido el conocimiento" cuando lo vio tendido en el suelo.

Según ha explicado, el fallecido se unió a una conversación que ambos mantenían pese a no conocerse. "No paraba de hablar y empezó a ponerse pesado", ha afirmado. Fue entonces, ha dicho, cuando empezaron los insultos hacia la camarera lo que el testigo le recriminó en varias ocasiones dada su amistad con ella.

"Se metió al baño 15 minutos y salió desencajado", ha declarado. Según este testigo, le dijo que fueran a pelear a la calle a lo que él se negó, fue entonces el momento en el que forcejearon entre los dos y el acusado se metió en medio.

"Como pude, me entró el nervio, le di un empujón y se cayó, vi a mi amigo con los brazos en alto, se cayó y se fue a por él--en referencia al acusado--, se volvió a caer, se levantó y vi que se subió la camiseta, se vio la sangre y se desplomó", ha relatado. Según ha afirmado por la posición en la que estaba, no vio la navaja en ningún momento.

El acusado abandonó el bar en la furgoneta del trabajo y durante el camino, en un semáforo, su amigo lo alcanzó. "Me voy, no sé que ha pasado", ha afirmado que le dijo, a lo que el testigo, dice que añadió "no sé" o "creo que lo he matado". Asimismo, ha asegurado que no recuerda que le contestó, por su estado de nervios, y tampoco que le dijera que había "tirado bajo" con la navaja, según explicó este martes el acusado, sino que no creyera que lo hubiera matado.

Durante su declaración se han mostrado varios videos de la cámara de seguridad del bar en los que se ve tanto al acusado y al fallecido durante esa noche y el momento en el que inician la conversación. En él se ve como la camarera acompaña al fallecido a la calle, según el testigo para enseñarle un coche, y no para echarlo del bar como declaró el acusado, y volver poco después "molesta", según ha aseverado ella durante su declaración.

El testigo ha declarado que el procesado le contó que llevaba una navaja encima para partir un panecillo del trabajo, aunque el fiscal le ha indicado que también ha dicho que la podría llevar "porque era miedoso".

Asimismo, el video muestra el momento de la pelea y en el que el fallecido cae inerte al suelo mientras que el acusado pasa por su lado varias veces y finalmente se marcha. "Lo vi en el suelo, pero eso no quiere decir que estuviera muerto", ha indicado al abogado de la acusación "cuando se levantó la camiseta y se desplomó pensé, "le ha pinchado", pero creí que había perdido el conocimiento", ha añadido.

"No era él, tenía los ojos encendidos", ha explicado, "se fue alterado, nunca le había visto agresivo".

LA CAMARERA: "SE METIÓ EN LA PELEA PORQUE SE LO PEDÍ"

También ha declarado la camarera que atendía el bar donde sucedieron los hechos, que a su vez era amiga del acusado y de su amigo, quien ha explicado que antes de esa noche el acusado ya había consumido en ese mismo local cerveza con alcohol, después de que afirmara en su declaración del martes que llevaba hasta esa fecha mucho tiempo sin beber.

"No recuerdo lo que me decía, no era agradable" ha recordado. Asimismo, ha señalado que no escuchó ninguna amenaza o advertencias durante la pelea.

La testigo ha insistido en que la pelea "no iba" con el acusado y que se metió porque ella se lo pidió. "No tendría que haberle dicho nada", ha añadido.