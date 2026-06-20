ANPE, destaca en torno a un 84% de participación en las oposiciones, lo que hace que la ratio opositor/plaza sea de 6

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha estado presente desde primera hora de la mañana en el desarrollo de las oposiciones al cuerpo de Maestros, una jornada marcada por la elevada participación de los aspirantes. Según las cifras que manejamos, alrededor de 9.500 opositores han acudido a las pruebas, lo que supone una participación aproximada del 84 por ciento.

El equipo de ANPE Murcia ha realizado un importante despliegue humano formado por 60 personas para respaldar tanto a los opositores como a los miembros de los tribunales, estando presentes desde primera hora de la mañana en las distintas sedes de examen para asesorar, orientar y resolver cualquier duda o incidencia que pudiera surgir durante el desarrollo de esta jornada tan importante para miles de docentes.

Desde primeras horas de la mañana, los delegados y delegadas de ANPE han acompañado a los aspirantes y a los miembros de tribunal, demostrando una vez más el compromiso del sindicato con el profesorado y con la defensa de un proceso selectivo transparente, objetivo y con todas las garantías.

Además, ANPE ha puesto a disposición de los opositores información actualizada sobre el proceso selectivo, ofreciendo asesoramiento personalizado y apoyo ante cualquier incidencia relacionada con el desarrollo de las pruebas.

El presidente de ANPE Murcia, José Antonio Martínez Robles, ha estado presente desde las 6.30 de la mañana en la Universidad de Murcia, concretamente en el Aulario Giner de los Ríos de Espinardo, donde se celebraban las pruebas de la especialidad de Educación Infantil.

Durante la jornada, ha subrayado la importancia de prestar especial atención a cuestiones como la prohibición de acceder al proceso selectivo con teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos. Asimismo, ha destacado como novedades de esta convocatoria la utilización de papel autocopiativo, la posibilidad de elegir entre dos supuestos prácticos en el examen y la necesidad de que las aulas cuenten con una adecuada climatización.

En las distintas sedes, los representantes del sindicato han atendido consultas relacionadas con la identificación de los aspirantes, la localización de tribunales, las normas de acceso a las aulas, el uso de dispositivos electrónicos y otras situaciones habituales en el inicio de un proceso selectivo de estas características.

"ANPE ha estado, y seguirá estando, vigilante para garantizar que las condiciones de esta oposición sean las adecuadas tanto para los opositores como para los docentes que integran los 145 tribunales encargados de evaluar el proceso", destacan.

El sindicato ha trasladado previamente a la Consejería de Educación diversas reivindicaciones relacionadas con la climatización de las sedes de corrección y evaluación a partir del lunes 22; las condiciones de trabajo de los miembros de tribunal, jornadas que no superen las 7 horas y media; así como la organización del proceso y la necesidad de reducir la elevada carga de aspirantes asignados a cada órgano de selección.

A partir del día 22, las sedes destinadas a la corrección y evaluación de las pruebas cambiarán y pasarán a ser los centros a los que deberán acudir los opositores. Estas tareas se desarrollarán en 16 institutos de Educación Secundaria de la Región de Murcia, ubicados en las localidades de Murcia, Sangonera la Verde, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Llano de Brujas y Puente Tocinos

INCIDENCIAS EN EL DÍA DE HOY

Asimismo, ANPE ha comunicado a la Consejería aquellas incidencias detectadas durante la jornada para su valoración y resolución, contribuyendo así a que el proceso se desarrolle con la máxima normalidad y seguridad jurídica.

Entre las incidencias destacamos: el uso de móvil (todavía hay opositores que quieren acceder con móvil al aula); falta de megafonía para el primer llamamiento en determinadas sedes; incidencias de aspirantes que han llegado tarde al segundo llamamiento y no le han dejado acceder al aula; y problemas en el aparcamiento desde primeras horas.

Finalizada esta primera jornada, ANPE valora positivamente el desarrollo general de las pruebas, que han transcurrido con normalidad en la mayoría de las sedes. "No obstante, continuaremos realizando un seguimiento permanente de todas las fases del procedimiento selectivo, prestando apoyo y asesoramiento a opositores y miembros de tribunal, y actuando ante cualquier eventualidad que pudiera surgir".