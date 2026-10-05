Antelo, ante el 29N: "Mi responsabilidad me obliga a hacer lo más útil para echar a Sánchez"

El diputado regional José Ángel Antelo - PRENSA ANTELO

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional José Ángel Antelo y exmiembro de Vox ha asegurado este lunes, tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, que su "responsabilidad individual" le obliga a hacer "lo más útil para echar a Pedro Sánchez", al tiempo que ha reconocido que el actual panorama político "no es ilusionante".

"El panorama no es ilusionante, esa es la realidad. No hay un líder que una a todo aquello que no sea el socialismo", ha afirmado Antelo tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional. "Mi obligación con España, mi responsabilidad individual, me obliga a hacer lo más útil para echar a Pedro Sánchez", ha añadido.

Antelo ha considerado que la convocatoria electoral era "algo muy demandado por la sociedad" y "muy esperado", aunque ha advertido de que el resultado de los comicios no puede darse por hecho. "No podemos fallar como se falló el 23 de julio. Hay que tener claro que el partido no está ganado", ha manifestado.

El parlamentario también ha centrado buena parte de su intervención en la vivienda, que considera uno de los principales asuntos del debate político ante las elecciones. Antelo ha criticado la actuación del Gobierno de España durante los últimos años y ha sostenido que Sánchez dispone ahora de este asunto como "un arma arrojadiza", pese a que, según ha afirmado, "no ha hecho nada durante ocho años".

Frente a las medidas planteadas por el Ejecutivo central, Antelo ha defendido que "se necesita construir más vivienda" y disponer de "más suelo disponible", además de ofrecer seguridad jurídica a los propietarios.

En este sentido, ha reivindicado las medidas impulsadas en la Región de Murcia para facilitar la construcción, entre ellas el aumento de la edificabilidad y la liberalización de suelo. También ha recordado la propuesta de permitir que se pueda construir desde la aprobación inicial del Plan General, lo que, según ha señalado, permitiría adelantar varios años los plazos. Antelo ha reconocido que estas actuaciones "no van a suponer una mejora en el corto plazo", aunque ha defendido que sí tendrán efectos "en el medio plazo" sobre la construcción de vivienda.