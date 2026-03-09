Antelo afronta en solitario su etapa en el grupo Mixto: "Mis principios no son de quita y pon"

Archivo - El diputado regional José Ángel Antelo - Martín C - Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El diputado regional José Ángel Antelo ha valorado este lunes su nueva situación parlamentaria tras su paso al Grupo Mixto desde su antigua formación, Vox, una etapa que afronta con la "conciencia tranquila" y la firmeza de que sus principios "no son de quita y pon".

"Me lo tomo con la educación que he tenido; no me afecta absolutamente nada en mi forma de pensar y de actuar", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Antelo, que pasa a ser compañero de grupo de los diputados María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos, ambos de Podemos-IU-AV, con los que tendrá que repartirse los tiempos de palabras y el número de iniciativas, ha marcado distancias con quienes, a su juicio, cambian de discurso al subir a un atril.

"Hay personas que se mantienen firmes y que por mucho que intenten hacerles modificar la forma de pensar o que traicionen su propio legado familiar no lo van a hacer", ha remarcado.

El parlamentario ha señalado que la cúpula de Vox le puso encima de la mesa "elegir entre la dignidad y una compraventa de voluntades" para ser portavoz nacional de Deportes y candidato a las elecciones, pero para eso, ha dicho, "tendría que hacer algo que no estaba bien".

"No me podía permitir el lujo de que mis hijos tuviesen ni la más mínima duda de por qué su padre tiene que dimitir cuando no ha hecho absolutamente nada. Y lo que era extremadamente cruel era hacerme dimitir a mí antes que dimitiese Pedro Sánchez", ha sostenido.

Antelo ha indicado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha podido contar con su apoyo "en los malos momentos", cuando "las encuestas iban para abajo", y ha lamentado que éste no haya hecho lo propio con él ante lo que considera "una persecución absoluta".

"Hasta la fecha ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación", ha precisado, en referencia a Abascal.

Al hilo, ha indicado que el exsecretario general de Vox Javier Ortega-Smith, "decía con clara contundencia y determinación, y además lo ejercía, que en Vox la gente tiene que estar por la meritografía, que nosotros no colocamos a parejas, ni a novias, ni absolutamente nada porque quien lo hace se va a la calle".

Según ha precisado, él mismo ha visto "cómo se ha expulsado gente por colocar a su novia, a su marido, etc." dentro de las filas de Vox. "Por desgracia, ahora parece que se mira para otro lado cuando esas cosas ocurren y no son rumores, sino que son hechos verídicos", ha apostillado.

Respecto a su estado de ánimo actual, Antelo ha confesado que se encuentra "muy bien" tras elegir "la dignidad" frente a lo que considera pactos de conveniencia, y ha destacado el apoyo de su familia como pilar fundamental en este proceso.

CRÍTICA A LA "POLÍTICA PROFESIONAL"

De cara a su labor inmediata en la Asamblea Regional, Antelo ha reivindicado su origen en el deporte de élite y la cultura del esfuerzo, desmarcándose de la figura del "político profesional". "Se necesitan más profesionales en la política", ha explicado.

Por el momento, el diputado no ha concretado cuál será su primera iniciativa parlamentaria en esta nueva etapa en solitario, asegurando que se tomará el tiempo necesario para analizar la situación antes de informar de sus próximos pasos legislativos. "La verdad solo tiene un camino, y aunque sea difícil, hacer lo correcto siempre será lo correcto", ha concluido.