Antelo apuesta por dar "voz" a afiliados de Vox en un congreso extraordinario: "Nadie debe temer eso"

Archivo - El exlíder provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha respaldado la iniciativa de convocar un congreso extraordinario para que los afiliados "tengan voz" sobre el futuro de la formación política, en línea con la solicitud planteada por el exportavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

"Creo que nadie debe temer eso, sino todo lo contrario; además, ofrece una imagen de transparencia y de limpieza de la organización es muy importante de cara al futuro", ha afirmado Antelo en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha considerado que la militancia "no entiende este tipo de purgas" ni la "estrechez" en un partido que, a su juicio, debería estar "ampliando las bases y las caras conocidas porque eso es bueno".

"Nadie discute el liderazgo de Santiago Abascal, pero si se discuten las maneras y quién toma las decisiones", ha dicho Antelo, que ha puesto como ejemplo que para su cese como portavoz y expulsión del grupo parlamentario "no ha habido nunca ni una votación en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)".

Especialmente crítico se ha mostrado con ciertos órganos de control interno de Vox al asegurar que "el Comité de Garantías tiene mucho de Comité y poco de garantías".

Asimismo, ha insistido en que ha solicitado al CEN la puesta en marcha de este congreso para que la gente "pueda posicionarse en cosas que la militancia no entiende", y ha apuntado como contradicción el hecho de pedir referéndums sobre asuntos como la inmigración ilegal o el tratado de Mercosur y no aplicarlos de puertas para adentro.

"Lo más lógico, lo más sensato y lo más coherente es que el propio partido dé voz a los afiliados", ha insistido Antelo.