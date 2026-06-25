Antelo reclama mejoras en las infraestructuras y el cierre del CETI de Cartagena

El diputado del Grupo Mixto, José Ángel Antelo - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El diputado del Grupo Mixto, ex miembro de Vox, José Ángel Antelo, ha pedido al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que "piense en aquellos que generan empleo y riqueza".

"La Región de Murcia es el lugar más difícil de toda España para emprender, por la falta de infraestructuras, de financiación, porque cada vez el Gobierno nacional nos pone más trabas con el trasvase Tajo-Segura", ha indicado en rueda de prensa tras la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea Regional. "Estas circunstancias no son nuevas, llevan décadas sobre la mesa y no se ha solventado ninguna", ha añadido.

Antelo ha criticado la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, "que tiene menos pasajeros que el de San Javier", o el bloque del macroproyecto de El Gorguel, "sin el que es difícil ver el Corredor Mediterráneo transportando contenedores".

El diputado ha vuelto a exigir el cierre de los centros de acogida para menores extranjeros no acompañados y la realización de convenios con sus países para que regresen a sus lugares de origen. "Hay que exigir al Gobierno que cierre ya el CETI de Cartagena, está generando gravísimos problemas, y hay que reforzar nuestras Fuerzas y Cuerpos al Estado, e ir al máximo que permite la ley con la Policía Local", ha reclamado.