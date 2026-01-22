El aparcamiento de Abenarabi, a punto de abrir tras estar cerrado desde su construcción

Las obras del aparcamiento de Abenarabi - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de acondicionamiento del aparcamiento de Abenarabi de Murcia afrontan su recta final con los trabajos de pintura y puesta a punto de las instalaciones.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha visitado esta mañana las obras que darán una solución definitiva a una infraestructura municipal que permanecía cerrada desde su construcción hace más de quince años, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

INVERSIÓN DE MÁS DE 300.000 EUROS

Los trabajos ejecutados, con una inversión superior a los 300.000 euros, permitirán poner en servicio este aparcamiento en una zona con escasez de plazas.

Las actuaciones permiten dotar al subterráneo de sistemas de control de accesos, videovigilancia, instalaciones eléctricas renovadas, sistemas de seguridad contra incendios adaptados a la normativa vigente, ascensores operativos, así como la limpieza integral y el repintado completo del aparcamiento y su señalización, ejecutándose varias de ellas de forma simultánea para agilizar los plazos.

INTEGRACIÓN EN APARCAMURCIA Y DIGITALIZACIÓN DEL SERVICIO

El nuevo estacionamiento se integrará en la aplicación municipal Aparcamurcia, que aglutina los aparcamientos de gestión municipal, permitiendo el acceso y pago mediante lectura de matrículas, sin necesidad de ticket, y notificando automáticamente el importe a los usuarios con el sistema de autopago activado.

Este sistema convivirá con el modelo tradicional de obtención de ticket y pago en cajero, ofreciendo así todas las opciones a los usuarios. El aparcamiento contará además con 58 cámaras de videovigilancia que reforzarán la seguridad y permitirán una rápida detección y resolución de incidencias.

APERTURA DE LAS TRES PRIMERAS PLANTAS Y ACCESIBILIDAD GARANTIZADA

Las obras permitirán la apertura inicial de las tres primeras plantas del subterráneo, con un total de 440 plazas, de las que 341 se destinarán al público general y 99 a vehículos municipales. La entrada se realizará por la calle Abenarabi y la salida por Marqués de los Vélez.

La accesibilidad estará plenamente garantizada gracias a la puesta en funcionamiento de los dos ascensores independientes del edificio administrativo, lo que permitirá el uso del aparcamiento fuera del horario de apertura del mismo, estableciéndose las salidas peatonales en las calles Abenarabi y Mar del Caribe. Cada planta dispone además de pasillos peatonales perimetrales que facilitan itinerarios peatonales y rutas seguras de evacuación.

El aparcamiento contará con plazas reservadas para personas con movilidad reducida y para vehículos eléctricos, reforzando su compromiso con la accesibilidad y la sostenibilidad.

El alcalde de Murcia ha destacado que "el objetivo final de todas estas actuaciones es conseguir una Murcia más limpia, más agradable, más accesible; una Murcia en la que podamos circular con comodidad, con cualquier tipo de movilidad, ofreciendo alternativas a todos los murcianos".

UN APARCAMIENTO AMPLIO, CÓMODO Y ADAPTADO A TODO TIPO DE VEHÍCULOS

El aparcamiento destaca por su amplitud y comodidad, con una altura libre de 2,20 metros, calles de circulación de entre 5,50 y 6 metros de anchura y plazas que oscilan entre los 2,5 y los 3,3 metros, lo que facilita el estacionamiento y las maniobras de vehículos de diferentes dimensiones.

La apertura de la cuarta planta, con la que se completarán las 512 plazas totales del aparcamiento, se abordará en una segunda fase, una vez analizada la demanda existente.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO AL COMERCIO Y LA ACTIVIDAD URBANA

El edificio de Abenarabi, bajo el que se ubica el aparcamiento, cuenta con alrededor de 500 trabajadores y atiende presencialmente a unas 22.000 personas al año.

APARCAMIENTO POR SÓLO 1 EURO LA HORA Y BONOS PARA VECINOS, TRABAJADORES Y COMERCIANTES

El estacionamiento ofrecerá tarifas de 1 euro la hora y un máximo diario de 12 euros, más de un 60% inferior a la media de la zona, con el objetivo de fomentar la rotación y reducir el tráfico de búsqueda de aparcamiento.

Asimismo, se pondrán en marcha bonos específicos para vecinos, comerciantes y trabajadores, adaptados a las necesidades y horarios de cada colectivo, con un precio de 40 euros al mes las 12 horas, reforzando el papel del aparcamiento como aliado del comercio de proximidad y de la actividad administrativa.

MÁS PLAZAS DE GESTIÓN MUNICIPAL

Con la puesta en marcha de este aparcamiento, el Ayuntamiento continúa ampliando la red de estacionamientos de gestión municipal, gracias a actuaciones como la remunicipalización del aparcamiento de Verónicas y la ampliación de la red de disuasorios con Arrixaca II.

Desde el inicio de la actual Corporación, el Consistorio ha incorporado 678 nuevas plazas a la red municipal, cifra que se verá incrementada con la apertura de los aparcamientos de Hacienda y Abenarabi, lo que elevará esta cifra por encima de las 1.500 plazas. Ha de sumarse a esto la creación de la red de aparcamientos de conexión en pedanías, estando ya operativos los de Alquerías, Rincón de Seca, Beniaján, Puebla de Soto y El Esparragal.