El aparcamiento para camiones de la Ciudad Agroalimentaria de Murcia contará con 261 plazas y 14,4 millones de inversión

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante la jornada - CARM

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha iniciado las obras de construcción de un nuevo aparcamiento seguro para camiones en la Ciudad Agroalimentaria y del Transporte de Murcia, que contará con 261 plazas y supondrá una inversión de 14,4 millones de euros, de los que 9,4 millones serán aportados por fondos regionales y el resto procederá de fondos europeos del proyecto 'Safe4trucks'.

Los trabajos han comenzado con la implantación y el movimiento de tierras y continuarán de forma simultánea con la urbanización del recinto, la instalación de las diferentes redes de servicios y la construcción de las instalaciones destinadas a los usuarios, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha destacado durante la IX Jornada de Transporte de la Región de Murcia que la actuación permitirá "mejorar la seguridad del transporte por carretera y las condiciones de descanso de los profesionales".

El recinto dispondrá de un edificio para descanso, esparcimiento y comedor, aseos y duchas, así como un edificio de control, vigilancia y personal. También incorporará cámaras de videovigilancia, sistemas de control de intrusión y accesos, megafonía y comunicaciones, además de puntos de recarga para vehículos pesados eléctricos.

Por otro lado, el Gobierno regional ha concedido más de 24 millones de euros en ayudas para la transformación y digitalización de las flotas de transporte de mercancías y viajeros. Estas subvenciones han permitido retirar de la circulación 1.310 vehículos contaminantes, incorporar 63 vehículos eléctricos y de energías alternativas e instalar nueve puntos de recarga.