Aparece el cadáver de un hombre en playa de Águilas a escasos metros de donde desapareció un bañista el jueves

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Esta noche, sobre las 20,00 horas, ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre, del que no se tienen más datos, en una playa de Águilas, en una zona donde se intentó rescatar sin éxito a un bañista el pasado jueves, según informado fuentes de Emergencias.

Una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, a las 20.00 horas, informaba del avistamiento de un cuerpo sin vida flotando en el agua en la playa de Matalentisco, en el término municipal de Águilas.

El hallazgo se ha producido a escasos cinco metros del lugar donde el pasado día 18 se intentó, sin éxito, rescatar a un bañista que pedía ayuda y que desapareció en el mar, presumiblemente tras sufrir un ahogamiento. Desde entonces no había podido ser localizado.

No ha sido hasta las 21.57 horas cuando una embarcación de Salvamento Marítimo consiguió sacar del agua el cadáver de un hombre, cuya identidad deberá ser ahora confirmada. La Guardia Civil se hará cargo de la investigación y de las diligencias correspondientes para la identificación del fallecido.