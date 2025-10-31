APIRM lamenta la anulación del Decreto de Vivienda Asequible y la "desconfiaza y falta de diálogo" en la Asamblea

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de promotores de la Región de Murcia (APIRM) ha lamentado "profundamente" que la Asamblea Regional no haya dado luz verde al Decreto de Vivienda Asequible aprobado por el Gobierno Regional.

APIRM ha indicado que el Banco de España señaló que el Informe de Anual publicado en 2024 advertía de que el problema de la vivienda y sus efectos sociales y económicos adversos "justifican la adopción de auténticas medidas de política económica, con horizonte temporal amplio, que afecten a las distintas administraciones con responsabilidades en materia de vivienda y que pongan un foco especial en el estímulo de la oferta de vivienda". Según los promotores, lo que estaba pidiendo el Banco de España a las administraciones "era valentía y amplitud de miras, algo que desgraciadamente no se ha dado en esta ocasión en la Región", según han informado fuentes de la asociación en un comunicado.

Para APIRM el decreto "tenía el propósito de mejorar la oferta de vivienda asequible, tan necesaria en la Región", y contenía medidas "acertadas para ello". Así, han apuntado que "existen fórmulas para enriquecer y mejorar la norma sin perjudicar a los ciudadanos, que son los verdaderos beneficiados de este decreto, pero la falta de diálogo y la desconfianza entre los grupos políticos han tumbado esta posibilidad".

Por último, han apuntado que "seguirán haciendo propuestas par mejorar con más fuerza porque el sector y la sociedad lo necesitan" y se han preguntado "si los políticos estarán a la altura".