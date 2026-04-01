Los Apóstoles californios imprimen su carácter castrense y singular al Martes Santo cartagenero

San Pedro saliendo del Arsenal en la noche de Martes Santo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La Procesión de los traslados de los Apóstoles de la Cofradía California fue la protagonista de este Martes Santo en Cartagena, una jornada de aire castrense y singular donde Santiago, San Juan y San Pedro salen al atardecer desde distintas instituciones militares hasta su encuentro en la Plaza de San Sebastián, para luego finalizar el recorrido juntos hasta la Iglesia de Santa María.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, asistió a la caída del sol a la primera salida, la del Santiago Apóstol, desde el interior del Gobierno Militar, y luego se dirigió al Arsenal Militar, donde procesionó con San Pedro después de que el almirante, Alejandro Cuerda, le diera un permiso de 24 horas, un año más, a Pedro Marina Cartagena. La novedad este año fue que el almirante le cedió el testigo a una cantaora, Rocío, para dar permiso de salida cantándole unos versos al apóstol, según informaron desde el Consistorio.

Por su parte, San Juan Evangelista inició su traslado desde el interior del Real Parque de Artillería para llegar a tiempo a su encuentro con Santiago y San Juan, de manera que ya están en el templo desde donde partirán esta noche de Miércoles Santo en la Magna Procesión del Santísimo Cristo del Prendimiento de la Cofradía California.