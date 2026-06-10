La app 'Tifani' permitirá gestionar el título de familia numerosa desde el móvil

Nueva aplicación, ‘Tifani’, para simplificar la gestión del título de familia numerosa - CARM

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital ha puesto en marcha la nueva aplicación 'Tifani' (Título de Familia Numerosa Integrada), una herramienta tecnológica que moderniza y simplifica la gestión de los títulos de familia numerosa en la Región de Murcia, que cuenta con una inversión de más de 115.000 euros y beneficiará a más de 60.000 familias.

La nueva plataforma, integrada en el Servicio de Familia (SEFA) y en vigor desde el pasado mes de mayo, sustituye a la anterior aplicación 'Faminume' y permite adaptar completamente este procedimiento a la administración electrónica, facilitando tanto la tramitación por parte de la Administración como la relación de los ciudadanos con este servicio, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La aplicación gestiona el procedimiento de reconocimiento y renovación del título de familia numerosa mediante formularios inteligentes capaces de adaptar las preguntas a la situación de cada unidad familiar. Además, incorpora sistemas de interoperabilidad y automatización que permiten obtener información de otras administraciones sin necesidad de que el ciudadano aporte documentación que ya obra en poder de las administraciones públicas.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha destacado que "la transformación digital tiene sentido cuando consigue hacerle la vida más fácil a las personas y 'Tifani' es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede eliminar trámites innecesarios, reducir tiempos de espera y ofrecer una atención más ágil y eficiente a las familias".

Gracias a este nuevo modelo, las solicitudes de renovación que no presentan cambios sustanciales pueden resolverse en menos de 24 horas.

Durante todo el proceso, los solicitantes reciben información actualizada mediante mensajes SMS y correo electrónico sobre el estado de su expediente. Una vez finalizada la tramitación se les facilita un enlace para descargar su título en distintos formatos, incluido el formato digital para cartera electrónica en dispositivos móviles.

"Estamos incorporando tecnologías avanzadas de automatización y tratamiento inteligente de la información para que los profesionales puedan dedicar más tiempo a las tareas de mayor valor añadido y menos a procesos administrativos repetitivos", ha señalado López Aragón.

La nueva herramienta permite además generar automáticamente expedientes electrónicos completos, realizar consultas de interoperabilidad, emitir resoluciones firmadas electrónicamente e inscribir de forma automática los títulos en el registro correspondiente.

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO

La implantación de 'Tifani' ha supuesto también un importante proceso de migración tecnológica, con la incorporación de cerca de 3,9 millones de movimientos históricos y 125.000 composiciones familiares registradas, de las que más de 72.000 permanecen activas.

Asimismo, el sistema se encuentra integrado con la Ficha Única Social de la Región de Murcia, lo que facilita una gestión más coordinada y eficiente de la información social de los ciudadanos.

La nueva plataforma permitirá gestionar anualmente cerca de 30.000 solicitudes entre nuevos reconocimientos y renovaciones de títulos de familia numerosa, además de facilitar la descarga de más de 98.000 títulos al año a través de los canales digitales habilitados por la Comunidad Autónoma.