Aprobada la concesión de las Medallas de Oro y los Diplomas de Servicios Distinguidos de la Región 2026

MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la concesión a diversas personalidades e instituciones de la Medalla de Oro y el Diploma de Servicios Distinguidos de la Región de Murcia.

Estas distinciones serán entregadas con motivo de la celebración del Día de la Región, que tendrá lugar el próximo 9 de junio en el municipio de La Unión, coincidiendo con el 44 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía.

Con estas distinciones, el Gobierno regional reconoce la trayectoria, contribución y compromiso de personas e instituciones que han destacado por su aportación al desarrollo económico, social, cultural, deportivo e institucional de la Región de Murcia, así como por la defensa de valores como el esfuerzo, la solidaridad, el respeto y el servicio a la sociedad.

Entre las personas distinguidas con la Medalla de Oro se encuentra José Ballesta Germán, a título póstumo, por su labor y contribución como alcalde de Murcia y rector de la Universidad de Murcia. Fue catedrático de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, de la que estuvo al frente del Rectorado desde 1998 hasta 2006.

Asimismo, como académico de número de la Real Academia de Medicina, estuvo al frente de diversas consejerías del Gobierno regional entre 2007 y 2011.

Por otra parte, se reconoce al Arsenal de Cartagena, al cumplirse 300 años de la creación del Departamento Marítimo de Levante, un hito que supuso la creación de una base naval esencial para la defensa de España, la historia y el desarrollo de la ciudad.

Además, en 2026 se cumplen 160 años de la construcción de la emblemática Puerta del Arsenal, considerada un monumento histórico clave en la ciudad portuaria.

En la misma línea de distinciones, se premia a Domingo Martínez Palomo (Cieza, 1954), por su trayectoria en la Casa de Su Majestad el Rey. A este respecto, ha sido secretario general de la Casa del Rey de 2014 a diciembre de 2024, tras incorporarse a la Guardia Civil en 1973 y formar parte del Servicio de Seguridad de la Casa de S.M. el Rey, donde fue también jefe de Gabinete de Planificación y Coordinación de la Secretaría General.

Igualmente, se otorga el galardón a Pedro Luis Ripoll, traumatólogo y director del Centro de Excelencia FIFA en Murcia, además de miembro fundador de la Sociedad Española de Cirugía Artroscópica. Actualmente, ejerce como director del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirón Salud Murcia y traumatólogo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

En el ámbito empresarial y financiero, se distingue a la Caja Rural Regional, por su contribución al crecimiento del sector agrícola y ganadero de la Región. La entidad fue fundada en 1966 con el objetivo de poder financiar a personas trabajadoras del sector agrícola y ganadero.

De igual modo, se reconoce a José María Albarracín por su labor al frente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) durante una década. Lleva más de 30 años ejerciendo de empresario y forma parte de la quinta generación familiar al frente de su firma dedicada a la comercialización de pimentón.

A su vez, se condecora a la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), con motivo de su 50 aniversario y en reconocimiento a su trayectoria en la representación y defensa de los intereses del sector de la construcción. Es una de las asociaciones pioneras en España y la más antigua de la Región.

Otro de los reconocimientos recae en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Arroz de Calasparra, en el 40 aniversario de su fundación (1986) y por ser el primer arroz de España en obtener este reconocimiento. Para ello, cuenta con unos 160 socios productores agrupados en la Cooperativa del Campo 'Virgen de la Esperanza', que gestiona la inmensa mayoría de la producción de alrededor de 600 hectáreas en las vegas de los ríos Segura y Mundo.

Por su parte, en el área sanitaria se premia a Ricardo Robles Campos, coordinador regional de Trasplantes de la Región, quien es uno de los especialistas en trasplantes más reconocidos de España, con base en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Asimismo, se distingue a la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, por su importante patrimonio cultural e histórico. La Cofradía fue fundada en 1600 y, entre sus fines, se encuentra conservar las imágenes del escultor Francisco Salzillo que procesionan por las calles de Murcia el Viernes Santo.

En el plano cultural, figura Ángel Mateo 'Charris', uno de los principales representantes de la vanguardia cultural de Cartagena y de la Región de Murcia. En su trayectoria, se adentró en la pintura americana, especialmente en la obra de Edward Hopper y la tradición decimonónica de los representantes de la Hudson River School, mientras que en la década de los 90 se decantó por una práctica pictórica plenamente figurativa, en la que destaca el empleo de citas visuales que remiten al cine, la historia del arte o la publicidad.

En el sector social, se concede la medalla a Joaquín Barberá, a título póstumo, por su destacada labor en favor de las personas con discapacidad y sus familias y por su contribución al desarrollo del movimiento asociativo y la inclusión social en la Región de Murcia. Barberá presidió la asociación Astus y Plena Inclusión Región de Murcia y dirigió el Cermi regional, además de impulsar iniciativas pioneras en atención temprana, inclusión educativa, empleo protegido y ocio inclusivo.

En cuanto al apartado deportivo, se reconoce al Ucam Murcia CB, por su contribución social y deportiva y su evolución en las competiciones nacionales e internacionales. El club de baloncesto, fundado en 1985, ha alcanzado numerosos hitos deportivos en los últimos años.

Finalmente, se premia a Eduardo Sao Thiago Lentz, Duda, exjugador y entrenador de fútbol sala con una estrecha vinculación a Murcia y Cartagena. A lo largo de su carrera, ha ganado diversos títulos como jugador y entrenador, habiendo sido técnico de ElPozo Murcia entre 2002 y 2018, y de Jimbee Cartagena desde 2019.

Por otro lado, las personas e instituciones distinguidas con el Diploma de Servicios Distinguidos son, en primer lugar, Germán Pérez González, guardia civil fallecido en acto de servicio durante una operación contra en el narcotráfico, en Huelva. Pérez, que pasó su infancia en San Javier, ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil en 1989 y dedicó gran parte de su carrera al Servicio Marítimo, en destinos del litoral sur español, uno de los puntos más calientes en la lucha contra el narcotráfico.

A continuación, se distingue a Elena González-Blanco García, (Murcia, 1981), una filóloga, experta en inteligencia artificial y empresaria española. Cofundadora de la compañía Clibrain, desde 2024 es la responsable de inteligencia artificial (IA) para Nativos Digitales en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de Microsoft y directora de investigación en la IE University.

De igual forma, se otorga el diploma a Amalia Gómez (Abarán, 1943), una destacada historiadora, docente y política española, reconocida por su labor como secretaria general de Asuntos Sociales (1996-2000) durante el gobierno de José María Aznar. Doctora en Historia de América, ha sido también diputada andaluza, presidenta de Cruz Roja Sevilla y galardonada con premios como la Medalla de Oro de la Cruz Roja.

Asimismo, se reconoce a Miguel Padilla, agricultor lorquino con una amplia trayectoria en la representación y defensa de los profesionales del campo desde la organización agraria COAG, de la que ha sido presidente nacional.

Finalmente, se premia a María José Plana, en reconocimiento a una trayectoria excepcional de compromiso social, liderazgo asociativo y defensa de los derechos de las personas con fibrosis quística, discapacidad física y orgánica y sus familias.