Aprobado un convenio con la UMU para investigar nuevas tecnologías de recuperación de suelos contaminados

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y la Universidad de Murcia (UMU) para impulsar el estudio, la investigación y la difusión de nuevas tecnologías aplicadas a la recuperación de suelos contaminados.

Este acuerdo permitirá reforzar la base científica y técnica en la toma de decisiones relacionadas con la descontaminación y restauración de suelos afectados por actividades humanas, con el objetivo último de garantizar la protección del medio ambiente y de la salud pública.

El convenio contempla, además, el intercambio de información y conocimiento entre la Comunidad y la Universidad de Murcia, la elaboración de guías y materiales técnicos y la difusión de buenas prácticas que faciliten la aplicación de estas tecnologías en actuaciones de recuperación ambiental en la Región.

La Universidad de Murcia (UMU) aporta a este convenio una trayectoria consolidada de más de dos décadas en investigación sobre contaminación de suelos, tanto en entornos industriales como mineros, con una amplia producción científica y experiencia contrastada en proyectos de recuperación ambiental.

Esta especialización permitirá identificar, evaluar y mejorar las técnicas de descontaminación existentes, así como promover soluciones innovadoras basadas en criterios científicos, técnicos, económicos y ambientales.

La autorización de este acuerdo se enmarca en la estrategia del Gobierno regional de fomentar la colaboración con las universidades públicas para avanzar en la investigación aplicada y en la transferencia de conocimiento, poniendo la ciencia y la innovación al servicio de la protección del entorno natural.