Aprobado el Plan Director para hacer el Campus de Alfonso XIII más abierto, sostenible e integrado en la ciudad

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El Plan Director de Ordenación del Espacio Exterior y del Entorno del Campus Alfonso XIII ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la UPCT. Este proyecto estratégico permitirá transformar este espacio en un campus más abierto, accesible e integrado en el tejido urbano.

El documento ha sido elaborado por el estudio de arquitectura de José Manuel Chacón Bulnes y responde al objetivo de reforzar la conexión del campus con la ciudad, revitalizar su gran plaza central, aumentar la visibilidad de la identidad institucional de la UPCT y crear espacios exteriores más funcionales, sostenibles y atractivos para la comunidad universitaria.

"Queremos que haya un tránsito natural y amigable por el campus, potenciando la posibilidad de realizar actividades en su interior", ha explicado el Rector, Mathieu Kessler, incidiendo en el objetivo de contar con un campus "más abierto, sostenible y conectado con la ciudad, concebido para favorecer la convivencia, el aprendizaje y el desarrollo de actividades académicas y culturales en un entorno de mayor calidad urbana".

Tras la aprobación del Plan Director, la UPCT iniciará la licitación de la redacción del proyecto y, posteriormente, la licitación de las obras. La actuación contará con una inversión de 3,5 millones de euros de fondos propios, de la CARM y del Ayuntamiento.

El Plan Director, impulsado por un grupo de trabajo integrado por miembros de la comunidad universitaria, apuesta por un modelo de campus semipermeable que compatibiliza la apertura del recinto con el control de los espacios destinados a la docencia.

La propuesta contempla conexiones permanentes con el paseo Alfonso XIII y con las calles Carlos III y Capitanes Ripoll, mejorando la permeabilidad y los flujos de circulación entre el campus y la ciudad.

Uno de los cambios más significativos será la eliminación de la valla perimetral, lo que permitirá recuperar la conexión visual con el paseo Alfonso XIII, principal vía de acceso a Cartagena, tal y como concebía el diseño original del campus en la década de los setenta. En este frente urbano también se incorporará un elemento arquitectónico singular que actuará como hito identificativo y renovará la imagen institucional de la Universidad.

El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad mediante la ampliación de las zonas de sombra con nuevas alineaciones de arbolado, recuperando el espíritu del proyecto original del paseo Alfonso XIII, e incluye soluciones de drenaje urbano sostenible (SUDS) para optimizar la gestión del agua y favorecer el desarrollo de las nuevas zonas verdes.

Asimismo, se mantendrán las 90 plazas de aparcamiento existentes, aunque parte de ellas se redistribuirán en el perímetro del campus para liberar espacio interior destinado al uso peatonal.

Otro de los elementos clave de la actuación será la nueva ubicación del CRAI-Biblioteca en el edificio central del campus. El equipamiento dispondrá de un acceso directo desde la plaza principal, reforzando el papel de este espacio como punto de encuentro y eje vertebrador de la vida universitaria.