Arcas: "Gracias a Vox, el principio de prioridad nacional ya es una realidad también en la Región de Murcia"

El diputado de Vox en la Asamblea Regional, Ignacio Arcas - VOX

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El diputado de Vox en la Asamblea Regional, Ignacio Arcas, ha celebrado que el decreto de vivienda asequible anunciado por el Gobierno regional incorpore el principio de prioridad nacional, según ha informado la formación política en un comunicado.

"Gracias a Vox, el principio de prioridad nacional es ya una realidad en Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía y ahora también en la Región de Murcia", ha afirmado.

A renglón seguido, Arcas ha subrayado que "el decreto de vivienda asequible anunciado por el Gobierno regional recoge este concepto básico y de sentido común, que lo que viene a hacer es nada más y nada menos que poner a los españoles en primer lugar".

Asimismo, el parlamentario ha asegurado que Vox "seguirá trabajando para que esta medida se aplique de forma efectiva".

"Vamos a seguir trabajando y exigiendo a los gobiernos del Partido Popular que cumplan esta medida, porque responde a las necesidades reales de los españoles y a lo que nosotros consideramos el sentido común, el menos común de los sentidos en los últimos años de la política", ha agregado Arcas.

"En Vox nos reafirmamos en nuestro compromiso de continuar adelante con estas medidas, que tienen como único objetivo priorizar a los españoles", ha concluido.