Archena celebra su procesión del Corpus Christi con 33 alfombras de sal y el privilegio papal de su horario vespertino

Procesión del Corpus Christi - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Miles de archeneros han participado en la procesión del Corpus Christi, una festividad declarada de Interés Turístico Regional que este año ha lucido de forma efímera 33 alfombras confeccionadas con más de 20.000 kilos de sal tintada a lo largo de dos kilómetros de recorrido.

Los actos centrales comenzaron con una solemne eucaristía en la Plaza del Príncipe presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, junto a los párrocos locales Diego Boluda y Juan María Moreno.

La ceremonia contó con la asistencia de la alcaldesa del municipio, Patricia Fernández, y diversas autoridades civiles y militares, entre ellas el teniente coronel de la Residencia Militar, Fulgencio Parra, según ha informado el Consistorio.

Fernández subrayó la relevancia de la jornada y afirmó que el día del Corpus "es uno de los más importantes para Archena", al tiempo que destacó el trabajo conjunto con asociaciones y colectivos para consolidar estas fiestas como "las más participativas y espectaculares de los últimos años".

UN PRIVILEGIO HISTÓRICO DE 1910

La celebración del Corpus en Archena cuenta con una singularidad histórica exclusiva, ya que es de las pocas ciudades españolas que tiene autorización para celebrar esta procesión en horario vespertino. Esto es posible gracias a una bula papal concedida en 1910, un privilegio que, unido a la vistosidad de los actos, refuerza el atractivo turístico y cultural del municipio.

La procesión partió desde la parroquia de San Juan Bautista para concluir en la iglesia del Corpus Christi-La Purísima, acompañada por las notas de la Banda de Música Agrupación Santa Cecilia.

El cortejo estuvo integrado por 'las manolas', presidentes de hermandades, reinas de las fiestas, las autoridades municipales y los niños de Primera Comunión.

Toda la comitiva transitó bordeando las artísticas alfombras de sal y los altares vecinales, ya que por estricta tradición y protocolo, solo la carroza del Santísimo Sacramento --que desfiló sobre un trono de oro y plata llevado sobre ruedas-- está autorizada a pisar el tapiz multicolor a su paso.