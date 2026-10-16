Archena celebrará el 25 de octubre su XIX Concurso Nacional de Pintura con 4.500 euros en premios - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Archena celebrará el próximo 25 de octubre la decimonovena edición del Concurso Nacional de Pintura Inocencio Medina Vera, que repartirá 4.500 euros en premios y coincidirá con el 150 aniversario del nacimiento del artista archenero.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha presentado esta nueva edición, en la que artistas de toda España pintarán al aire libre las calles y rincones del municipio.

Las inscripciones se realizarán el mismo día del certamen en el Centro Cultural, según ha informado el Ayuntamiento de Archena.

Fernández ha destacado el significado especial de esta convocatoria, que coincide con el 150 aniversario del nacimiento de Inocencio Medina Vera. "Este año el concurso cobra un significado especial: celebramos el 150 aniversario del nacimiento de Inocencio Medina Vera y vamos a desarrollar distintas actividades para conmemorar esta efeméride y acercar su figura y su obra a los ciudadanos", ha señalado.