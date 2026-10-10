Archena se convierte en la ciudad "más rápida" de España con la llegada de la fibra 10G de Zas Fibra y TP-Link

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha puesto en valor que una iniciativa de estas características haya surgido de empresarios archeneros, durante la presentación de 'Archena 10G' - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

MURCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Archena da un nuevo salto tecnológico con la puesta en marcha de 'Archena 10G', una nueva red de fibra óptica con tecnología XGS-PON capaz de alcanzar velocidades de hasta 10.000 megas.

La infraestructura, desarrollada por Zas Fibra con el respaldo tecnológico de TP-Link y la colaboración del Ayuntamiento de Archena, convierte al municipio, según los promotores, en la ciudad más rápida de España en conectividad. Cabe señalar que se instalarán puntos de conexión wifi gratuita para los ciudadanos en algunos espacios públicos.

El proyecto supone además, según sus impulsores, la primera red en España extremo a extremo con tecnología XGS-PON de TP-Link y permitirá llevar esta capacidad tanto a hogares como a empresas, comercios y profesionales.

La nueva conexión podrá contratarse inicialmente por 14,90 euros al mes, IVA incluido y sin permanencia, frente a un precio habitual que ronda los 25 euros mensuales.

UNA APUESTA POR LA INVERSIÓN Y LA INNOVACIÓN

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha puesto en valor que una iniciativa de estas características haya surgido de empresarios archeneros que "han decidido invertir en su municipio" y ha destacado el papel del Ayuntamiento para facilitar su implantación.

"Las inversiones no llegan solas. Detrás de cada proyecto hay empresas que apuestan por un municipio y, desde las Administraciones, tenemos que saber facilitar, acompañar y no poner obstáculos", ha señalado.

Fernández ha defendido que disponer de infraestructuras digitales de primer nivel permite a Archena afrontar con mayores garantías los nuevos retos económicos y tecnológicos. "En Archena no esperamos a que el futuro llegue: trabajamos para traerlo", ha afirmado.

10.000 MEGAS Y WI-FI 7

La nueva red combina la tecnología XGS-PON, con capacidad de hasta 10 Gbps, con equipamiento Wi-Fi 7, de manera que las prestaciones de la fibra puedan aprovecharse también dentro de los hogares y las empresas.

La infraestructura está preparada para actividades que requieren una elevada capacidad de conexión, como el trabajo en la nube, la transferencia de grandes archivos, el teletrabajo, el uso simultáneo de numerosos dispositivos o el desarrollo de nuevos servicios digitales.

El despliegue también supone una nueva herramienta para el tejido empresarial local, especialmente para sectores como el comercio, los servicios profesionales, la hostelería, el turismo y el emprendimiento.

Zas Fibra, compañía impulsada por empresarios archeneros, ha diseñado la red con el objetivo de ofrecer desde el inicio servicios de hasta 10 Gbps y continuar ampliando su oferta con nuevas tarifas y servicios adaptados a hogares y empresas.

TP-Link participa como socio tecnológico aportando el equipamiento activo de la red y los dispositivos que permiten trasladar la conectividad de nueva generación hasta los usuarios.

Para el Ayuntamiento, la puesta en marcha de Archena 10G refuerza la estrategia de modernización del municipio y su apuesta por generar un entorno favorable para la inversión y la actividad económica. "Una ciudad moderna también se mide por las oportunidades que es capaz de ofrecer y hoy una conexión de alta velocidad forma parte de esas oportunidades", ha señalado la alcaldesa.

Con esta nueva infraestructura, "Archena incorpora una red preparada para las necesidades digitales de los próximos años y refuerza su posicionamiento como un municipio conectado, innovador y orientado a la generación de nuevas oportunidades. Archena quiere ser rápida para conectarse, rápida para emprender y rápida para avanzar", ha concluido Patricia Fernández.