Archena duplicará la capacidad de recogida de residuos y reforzará la limpieza y el mantenimiento de las zonas verdes

La alcaldesa, Patricia Fernández, saluda a los trabajadores del servicio - AYUNTAMIENTO DEARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha presentado el nuevo servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y mantenimiento de zonas verdes, un contrato que permitirá duplicar la capacidad de recogida de residuos y que supone, en palabras de la alcaldesa, Patricia Fernández, "un antes y un después en la gestión de la limpieza pública del municipio".

El servicio, adjudicado a Actúa, empresa especializada del Grupo Hozono Global, tendrá una duración de 12 años y cuenta con una inversión anual de 2,26 millones de euros, según ha informado el Consistorio archenero.

La presentación ha contado con la participación del director de Servicios del Grupo Hozono Global, Ángel Navarro; el responsable de Servicios de la Delegación Sur de Hozono Global, Antonio Llamas; los jefes de grupo de Actúa, Víctor Martínez y Mateo Carrasco; y el delegado de producción de Actúa, César Ayén.

Durante el acto, Fernández ha destacado la trascendencia del proyecto al afirmar que "lo que hoy presentamos no es un contrato más, sino uno de esos días que marcan un antes y un después en la vida de una ciudad".

La alcaldesa ha subrayado que se trata de "un cambio de modelo que todos los vecinos van a notar desde el primer día en calles, plazas, jardines y comercios", basado en tres pilares fundamentales: la modernización, la sostenibilidad y la atención a las personas.

"La puesta en marcha de este contrato ha supuesto un importante trabajo de planificación para adaptar los recursos a las necesidades reales de cada zona del municipio. Hemos diseñado un servicio más especializado y con una mayor capacidad de respuesta para atender tanto el día a día como situaciones extraordinarias", ha agregado Llamas.

El nuevo contrato permitirá duplicar la capacidad del servicio de recogida de residuos y mejorar de forma notable la separación en origen. La capacidad de recogida aumentará un 133% en envases ligeros, un 168% en papel y cartón y un 55% en la fracción resto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos europeos de sostenibilidad y economía circular.

Además, el servicio incorpora la recogida selectiva de materia orgánica, nuevos puntos para el depósito de aceite doméstico usado y contenedores específicos para pilas y residuos mercuriales en edificios públicos. En total, se instalarán 730 nuevos contenedores fabricados íntegramente con material reciclado, identificados en braille y con un 20% adaptados para personas con movilidad reducida.

También se pondrá en marcha un servicio de recogida puerta a puerta para enseres y para papel-cartón en comercios, evitando acumulaciones y contribuyendo a mejorar la imagen urbana del municipio.

UNA NUEVA FLOTA MÁS MODERNA, EFICIENTE Y SOSTENIBLE

La nueva flota estará compuesta por vehículos eléctricos e híbridos diésel+GLP con distintivos ECO y CERO emisiones, lo que permitirá reducir el impacto ambiental, el consumo de combustible y la contaminación acústica.

Entre los nuevos medios incorporados destacan dos recolectores de carga lateral de más de 23 metros cúbicos ECO dualizados, que duplican la capacidad de recogida y permitirán ampliar el número de contenedores y mejorar las frecuencias de servicio. A ellos se suman un recolector de carga trasera de 5,5 metros cúbicos ECO, un camión caja abierta con plataforma y grúa de más de 4,5 toneladas y un camión lavacontenedores de carga lateral destinado a reforzar la higiene urbana.

En el área de limpieza viaria, el servicio contará con una barredora de aspiración de gran capacidad de 5 metros cúbicos y otra de 2 metros cúbicos con pértiga, además de vehículos auxiliares eléctricos de 3.500 kilogramos y un furgón hidrolimpiador de agua caliente 100% eléctrico, permitiendo avanzar hacia un modelo más silencioso y menos contaminante.

El contrato garantiza la limpieza de las calles durante todos los días del año, con refuerzos específicos en fiestas y eventos. Asimismo, incorpora maquinaria y equipos para la eliminación de chicles, grafitis y malas hierbas, planes anuales de limpieza intensiva e imbornales, así como 100 nuevas papeleras con cenicero y carros eléctricos de apoyo al personal.

Los vehículos estarán equipados con sistemas GPS y los contenedores dispondrán de sensores de llenado, permitiendo una gestión inteligente y en tiempo real de rutas y recursos para optimizar recorridos, mejorar la eficiencia del servicio y reducir consumos.

MÁS ZONAS VERDES Y UNA GESTIÓN AMBIENTAL AVANZADA

El nuevo modelo contempla una gestión más planificada y eficiente de las zonas verdes del municipio. El servicio incluye el mantenimiento de más de 3.500 árboles, la modernización de los sistemas de riego mediante control inteligente y la utilización de maquinaria 100% eléctrica para optimizar el uso del agua y reducir el impacto ambiental.

Además, se incorpora un camión caja abierta tipo volquete ECO y una furgoneta comercial eléctrica de cinco plazas para reforzar la capacidad operativa en parques y jardines.

La gestión medioambiental se completa con la incorporación de una biotrituradora para el reaprovechamiento de restos vegetales y la puesta en marcha de un programa de control biológico de plagas basado en la suelta de insectos beneficiosos, la instalación de hoteles de insectos y el uso de trampas ecológicas, dentro del Programa Ceres.

El nuevo contrato pone el foco en una administración más cercana y accesible. Para ello, se habilitará una oficina de atención ciudadana, un teléfono directo y una aplicación móvil desde la que los vecinos podrán comunicar incidencias, consultar horarios y localizar contenedores.

Asimismo, se desarrollarán campañas de sensibilización para fomentar el reciclaje, la correcta separación de residuos y el cuidado de los espacios públicos.

La alcaldesa ha destacado que este nuevo servicio está diseñado "pensando en todos los ciudadanos": en las familias que disfrutan de parques más cuidados, en los comerciantes que requieren un entorno limpio y ordenado y en el tejido empresarial, "porque una ciudad limpia también genera oportunidades".

"Archena siempre limpia no es un eslogan, es una forma de gestionar la ciudad", ha señalado Fernández, quien ha insistido en que este proyecto "no es un parche ni una solución provisional, sino una apuesta estratégica de futuro".

Asimismo, ha recordado que este nuevo modelo de limpieza viaria, recogida de residuos y jardinería "empezó hace meses en las calles de Archena" y que sus resultados ya se perciben en una ciudad "más limpia, más verde y más moderna".