Archena impulsa la rehabilitación integral del Cine de Verano

Fachada del Cine de Verano - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Archena ha aprobado este miércoles la redacción de la adjudicación del proyecto de rehabilitación integral del Cine de Verano, lo que representa "un paso decisivo" para recuperar uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Patricia Fernández, al término de la reunión, al destacar que esta actuación supone "un nuevo paso en la transformación de Archena y en la apuesta de este equipo de Gobierno por recuperar y poner en valor espacios y edificios emblemáticos de nuestro municipio".

La primera edil ha subrayado que el proyecto permitirá convertir estas instalaciones en un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía, recuperando al mismo tiempo su papel como referente de la vida social y cultural de Archena.

Una vez rehabilitado, el Cine de Verano estará preparado para acoger actos institucionales, eventos culturales, encuentros sociales y actividades gastronómicas, lo que contribuirá a dinamizar la actividad del municipio y a generar nuevos espacios de convivencia para vecinos y visitantes.

"Recuperamos y ponemos en valor un espacio que, sin duda, se convertirá en un nuevo punto de encuentro para todos", ha concluido Fernández.