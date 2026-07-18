Archena reduce su período medio de pago a proveedores hasta los 19,5 días

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, durante la reunión del pago a proveedores - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Archena ha situado su Período Medio de Pago (PMP) a proveedores en 19,5 días durante el segundo trimestre del año. Esta cifra supone una reducción de 9,1 días respecto al trimestre anterior, cuando el plazo medio de pago se situaba en 28,6 días.

Este resultado constituye "un hito en la gestión económica del Ayuntamiento y un dato histórico para el municipio", al ser la primera vez que Archena logra situar su período medio de pago por debajo de los 20 días, según han informado desde el Consistorio.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha destacado que estos datos "demuestran que el trabajo realizado desde el inicio de la legislatura está dando resultados y que el Ayuntamiento está cumpliendo los compromisos adquiridos con vecinos, empresas y proveedores".

"Cuando comenzamos esta legislatura nos marcamos como objetivo reducir el período medio de pago por debajo de los 20 días. Partíamos de una situación de 43,38 días y hoy podemos decir con satisfacción que hemos alcanzado ese compromiso gracias a una gestión económica rigurosa, responsable y planificada", ha afirmado la regidora.

Fernández ha afirmado que "alcanzar los 19,5 días supone un hito histórico para el Ayuntamiento de Archena y evidencia que una buena gestión de los recursos públicos tiene resultados concretos y beneficiosos para todos".

Asimismo, ha subrayado que la reducción del plazo de pago "supone una garantía para las empresas y autónomos que trabajan con el Ayuntamiento, ya que les proporciona mayor liquidez, estabilidad y confianza, favoreciendo además la actividad económica y el empleo en nuestro municipio".

La alcaldesa ha añadido que "cumplir con nuestros proveedores es también una forma de apoyar al tejido empresarial local. Detrás de cada factura hay empresas, trabajadores y familias que necesitan cobrar en tiempo y forma, y ese seguirá siendo uno de los principios de este equipo de Gobierno. Haber pasado de 43,38 días al inicio de la legislatura a 19,5 días demuestra que estamos transformando la gestión municipal con responsabilidad, eficacia y compromiso".

Desde el Ayuntamiento se destaca que la mejora del Período Medio de Pago "es consecuencia de medidas como la planificación presupuestaria y el control del gasto, lo que ha permitido reducir progresivamente los tiempos de tramitación y pago de las facturas".