La Archicofradía de la Sangre de Murcia y la UCAM exploran los sabores de la Semana Santa

Los presidentes de la UCAM y de la Archicofradía del Cristo de la Sangre de Murcia, María Dolores García y Carlos Valcárcel, se saludan tras la firma del acuerdo - UCAM

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la UCAM y de la Archicofradía del Cristo de la Sangre de Murcia, María Dolores García y Carlos Valcárcel, respectivamente, han firmado un convenio de colaboración para desarrollar un proyecto orientado a identificar y trasladar al ámbito sensorial los sabores asociados a esta histórica cofradía de la Semana Santa murciana.

La iniciativa permitirá avanzar en una línea de trabajo centrada en la relación entre tradición, identidad y percepción sensorial, según han informado fentes de la UCAM.

En este marco, se prevé en una primera fase el desarrollo de experiencias con sabores en el entorno museístico de la cofradía.

Posteriormente, "fruto de este convenio vamos a intentar identificar los sabores de la cofradía", según ha explicado Carlos Valcárcel, quien ha añadido que "la idea sería primero generar un caramelo propio de nuestra Semana Santa con un sabor que identifique a los cofrades con su vivencia de la misma".

En la misma línea, María Dolores García ha destacado que "desde el Grado en Gastronomía de la Universidad Católica de Murcia se realizará la investigación, el desarrollo y la distribución de estos caramelos".

La presidente de la UCAM ha subrayado el papel de la formación universitaria y la innovación aplicada en una propuesta que "une patrimonio cultural, investigación, tradición y experiencia sensorial".