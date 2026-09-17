Arde Bogotá actuará en la fiesta de bienvenida universitaria de Cartagena

Arde Bogotá - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Arde Bogotá actuará en la fiesta que celebrará el comienzo del curso universitario en Cartagena junto a joseluis, Hoonine, Sistema Nervioso y La Patri el próximo 3 de octubre.

Esta celebración está impulsada junto al Ayuntamiento de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y Radio 3 que emitirá en directo durante 3 horas desde el patio del Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería desde las 19.00 horas. "También podrá seguirse por streaming en la web y app de Radio 3", ha explicado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, según han informado desde el Consistorio.

El acceso será gratuito con invitación, que podrá recogerse el jueves 24 de septiembre, a partir de las 17.00 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, con un máximo de dos por persona y hasta agotar existencias.

"Va a ser un momento muy especial para Cartagena. Vamos a poder escuchar a Arde Bogotá presentar sus nuevas canciones en casa, ante su gente, apenas 24 horas después de que su nuevo disco vea la luz", ha señalado la alcaldesa. "Hemos visto crecer a esta banda desde Cartagena hasta convertirse en uno de los grandes nombres de la música española, y que hayan elegido su ciudad para compartir por primera vez este nuevo trabajo con el público tiene un enorme valor para nosotros. Será una noche para celebrar su música, pero también el talento que nace en Cartagena y es capaz de llegar a todo el país", ha señalado Arroyo.

CINCO MANERAS DE ENTENDER LA MÚSICA ACTUAL

Campus Radio 3 reúne además un cartel pensado para recorrer diferentes territorios de la escena independiente y descubrir artistas con personalidad propia de Cartagena y del resto de la Región de Murcia.

joseluis representa una de las voces emergentes de la nueva escena murciana. Su música transita entre el pop alternativo y el costumbrismo, con canciones que observan la vida cotidiana desde una mirada generacional, cercana, irónica y emocional. Una propuesta directa en la que las letras y las pequeñas historias ocupan un lugar central.

Hoonine llevará Campus Radio 3 hacia la pista de baile. Productora, compositora y multiinstrumentista, su universo parte de la electrónica y de una sensibilidad indie para moverse entre el UK garage, house, synthpop, nu-disco y sonidos de club, combinando producción electrónica y emoción. Una música que puede habitar al mismo tiempo la intimidad de una canción y la energía de una rave.

Desde Cartagena llega también Sistema Nervioso, una formación nacida en 2023 a partir del proyecto del músico Guille Solano. Su propuesta combina pop y rock de pulso bailable, energía punk y vocación melódica: canciones concebidas para moverse, saltar y cantar, pero también para conectar desde lo emocional.

LA PATRI completa el cartel y refuerza una de las señas de identidad de Radio 3: abrir espacio a nuevas voces y canciones y convertir el directo en territorio para el descubrimiento.