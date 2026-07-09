Arde Bogotá da un concierto sorpresa en el Mad Cool y presenta su nuevo tema, 'Bigger Splash'

El grupo musical Arde Bogotá durante su actuación en el Mad Cool 2026 - Ricardo Rubio - Europa Press

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá dio la sorpresa este miércoles en el festival Mad Cool que se celebra estos días en Madrid. La banda cartagenera ofreció un concierto casi sin previo aviso a la vez que publicó un nuevo tema de su próximo trabajo.

En el cartel del festival se podía leer el nombre de un grupo desconocido, Bigger Splash, una banda sin perfil en redes ni música en plataformas. Las sospechas comenzaron cuando la semana pasada el grupo publicó un vídeo en el marco de la promoción de su próximo disco en el que el responsable técnico de la fábrica ficticia cartagenera MCGS recordaba como durante la realización de uno de los proyectos de esta empresa recibieron el error 'Bigger Splash'.

Para confirmar las sospechas, la banda envió este mismo miércoles un mensaje a sus fans con coordenadas que enviaban hasta el recinto del Mad Cool y otra serie de instrucciones.

Poco antes de salir al escenario, saltó la otra sorpresa. Sin avisar, los cartageneros publicaron el que es el segundo adelanto de su próximo trabajo, precisamente bajo el nombre 'Bigger Splash', una balada rockera.

El grupo se subió al escenario 5 del festival, instalado en una carpa destinada a grupos emergentes precedidos de uno de los trabajadores de MCGS que explicaba la investigación que la fábrica realiza para conseguir fabricar un corazón de estaño, protagonista del primer adelanto del siguiente disco, 'Instrucciones'.

A continuación, Antonio, Dani, Pepe y Jota, saltaron al escenario ataviados con el uniforme de MCGS para estrenar 'Bigger Splash', y tocar otros temas como 'La Torre Picasso' o 'Instrucciones'.

Además, a través del mensaje que la propia banda envió a sus seguidores se ha podido comprobar que también actuarán, bajo el pseudónimo de Bigger Splash, este viernes en el Cruilla Festival y el sábado en el BBK Live.