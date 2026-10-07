Arde Bogotá firmará su último disco en Cartagena, Madrid y Barcelona

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá ha anunciado en sus redes sociales que firmará su último disco, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola' en Cartagena, Madrid y Barcelona.

En concreto, la firma de Barcelona será este jueves en El Corte Inglés Can Dragó, la de Barcelona el viernes en el centro de Goya y la de Cartagena el sábado en el de Alameda de San Antón. Todas comenzarán a las 17.00 horas.

La banda cartagenera publicó su tercer trabajo este pasado viernes. Grabado en los estudios de Joe Chicarelli en Los Ángeles, presenta once temas que conforman un manual de instrucciones para confeccionar un corazón que no sienta. Antes de arrancar una gran gira, el disco se presentará en salas de conciertos en un formato íntimo que la banda ha llamado 'Hervidero' y cuyas entradas ya están agotadas.