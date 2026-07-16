La Armada conmemora el día de su patrona en el Arsenal de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Plaza de Armas del Arsenal de Cartagena ha acogido este jueves el acto institucional con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la Armada, presidido por el almirante jefe del Arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda, y al que han asistido la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto a diversas autoridades civiles y militares de la Región de Murcia.

Durante el acto, Arroyo ha destacado la "profunda devoción" de los cartageneros por la Virgen del Carmen y ha afirmado que esta se encuentra unida a la identidad de la ciudad por su "vínculo histórico con la Armada y con un Arsenal que cumple ya 300 años de presencia en Cartagena".

A su vez, ha trasladado el agradecimiento del municipio a los miembros de las Fuerzas Armadas y ha deseado que la patrona "mantenga su protección para todos los que siguen trabajando a diario por la libertad, la seguridad y la defensa del país", según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

El almirante jefe del Arsenal también ha querido señalar que la festividad constituye "el día grande de la Armada" y un momento de "profundo orgullo" para la familia naval. Cuerda ha recordado que los marinos se encomiendan a la Virgen del Carmen cada vez que salen a navegar y ha defendido la importancia de celebrar esta jornada.

En el transcurso del acto también se han entregado diversas condecoraciones. El almirante ha explicado que estos reconocimientos distinguen la lealtad, la contribución y el sacrificio de personas e instituciones vinculadas a la Armada y ha destacado, entre otros, el reconocimiento a los capellanes Serafín y Francisco y a la Policía Nacional por su colaboración con la institución militar.

La alcaldesa ha avanzado además que los homenajes a los militares continuarán este viernes con un acto junto al escritor Arturo Pérez-Reverte inspirado en el personaje del Capitán Alatriste, como reconocimiento a los Tercios y a quienes han servido a España.