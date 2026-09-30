La Armada pone a prueba su capacidad de rescate submarino con el ejercicio 'CARTAGO 26'

La Armada pone a prueba su capacidad de respuesta, búsqueda y salvamento ante un hipotético accidente submarino mediante el desarrollo del ejercicio 'CARTAGO 26' en aguas de Cartagena (Murcia), que ha presenciado la ministra de Defensa, Margarita Robles - MINISTERIO DE DEFENSA

El adiestramiento, presidido por la ministra Margarita Robles, cuenta por primera vez con la participación del submarino 'Isaac Peral' S-81

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Armada ha puesto a prueba su capacidad de respuesta, búsqueda y salvamento ante un hipotético accidente submarino mediante el desarrollo del ejercicio 'CARTAGO 26' en aguas de Cartagena (Murcia), una maniobra cuya demostración dinámica ha sido presidida este miércoles por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Este adiestramiento, que se realiza desde 2018, reúne a unidades de las Fuerzas Armadas, organismos civiles y medios internacionales con el objetivo de consolidar las herramientas de adiestramiento y la modernización de capacidades en materia de salvamento submarino.

La edición de este año cuenta por primera vez con la participación del submarino 'Isaac Peral' S-81, según ha informado el Ministerio de Defensa a través de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Durante la jornada, Robles ha presenciado las distintas fases del simulacro, que comprenden desde la localización y detección del incidente hasta maniobras de insuflación de aire o el envío de medicinas a la nave en riesgo.

TRES PILARES Y ASISTENCIA SANITARIA

La escenificación del adiestramiento se apoya en tres pilares fundamentales, como son la mejora de las capacidades de búsqueda y salvamento, la comunicación transparente del incidente a la ciudadanía y la atención psicológica tanto a la tripulación como a los familiares afectados, área en la que colaboran la universidad y el Colegio Oficial de Psicología.

Robles también ha visitado el hospital de campaña desplegado en puerto para coordinar la asistencia sanitaria y la recepción de heridos tanto en el propio submarino como tras su evacuación a tierra. En su intervención, la ministra ha destacado que "el mejor activo que tiene Armada son sus hombres y mujeres".

"Un personal preparado y profesional, que recicla y actualiza su preparación y conocimientos cada día para ser los mejores", ha agregado.

'DYNAMIC MONARCH 27' DE LA OTAN

Las conclusiones obtenidas en el ejercicio 'CARTAGO 26' resultarán clave para la preparación de España como país anfitrión del ejercicio multinacional de la OTAN 'Dynamic Monarch', programado para el otoño de 2027 en aguas próximas a La Manga del Mar Menor.

Según ha remarcado la ministra de Defensa, la acogida de esta cita internacional supondrá, según la titular de Defensa, "otro hito internacional" para las Fuerzas Armadas españolas en el ámbito del salvamento y rescate de submarinos.