El ARQVA expone unos grilletes del galeón Nuestra Señora de Atocha dentro del proyecto 'La pieza invitada'

Grilletes del galeón Nuestra Señora de Atocha - ARQVA

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura ubicado en Cartagena, expone unos grilletes del galeón Nuestra Señora de Atocha dentro del proyecto 'La pieza invitada', un programa que acoge temporalmente objetos de otros museos e instituciones españolas vinculadas al patrimonio cultural subacuático.

El galeón, de tiempos del reinado de Felipe IV, naufragó en aguas del Florida en 1622, mientras transportaba un valioso cargamento de metales preciosos. Fue descubierto por el cazatesoros Melvin Fisher en 1985 y fue objeto de un expolio sistemático.

Muchas de las piezas extraídas del yacimiento se subastaron y el Estado español recuperó una parte significativa de las mismas que se depositaron en diferentes instituciones, como el Museo de América y el Museo Naval.

Los objetos adquiridos por España incluyen piezas vinculadas a la vida a bordo del galeón, entre ellas un conjunto de grilletes que se exhibe en el Museo Naval de Cartagena. Se trata de piezas que se utilizaban en el comercio de esclavos, pero también se empleaban habitualmente para mantener la disciplina entre la propia tripulación.

En el marco de la colaboración entre el museo ARQVA y el Museo Naval de Cartagena, estos grilletes se presentan como parte del proyecto 'La pieza invitada', una iniciativa que pone en valor este objeto, destacando las múltiples historias que es capaz de narrar: desde su función en el galeón en el que iban transportados hasta la de su expolio y posterior recuperación.

Los grilletes del galeón Nuestra Señora de Atocha se exponen en la Sala I del Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA desde el pasado 24 de marzo y hasta mediados del mes de septiembre.