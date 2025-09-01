Arrancan las obras del mayor aparcamiento disuasorio de la red municipal de Murcia

Los concejales del Ayuntamiento de Murcia José Francisco Muñoz y Antonio Navarro visitan las obras del mayor aparcamiento disuasorio de la red municipal, situado frente a la sede de la Agencia Tributaria, que arrancaron el pasado 18 de agosto - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Los concejales del Ayuntamiento de Murcia José Francisco Muñoz y Antonio Navarro han visitado este lunes las obras del mayor aparcamiento disuasorio de la red municipal, situado frente a la sede de la Agencia Tributaria, que arrancaron el pasado 18 de agosto, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los operarios ya han llevado a cabo los primeros trabajos de desbroce y limpieza de la parcela superficial, el desmonte de la primera capa de 35 centímetros y el replantado de las cotas finales para la comprobación del movimiento de tierras.

Ahora se iniciarán las labores de vaciado completo del ámbito hasta la cota de la explanada para su ejecución con formación de viales y celdas bajo las plazas de aparcamiento.

Con más de 400 plazas, este aparcamiento, que será el primero que da servicio al entorno de la avenida Juan Carlos I, se ubicará sobre una parcela de 10.463 metros cuadrados y contará con plazas de movilidad reducida y de carga eléctrica.

Se ha dispuesto la entrada por la avenida Juan Pablo II y la salida por Violonchelista Miguel Ángel Clares.

SISTEMA DE DRENAJE URBANO

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado que este estacionamiento compatibilizará su uso como aparcamiento "con una importante labor frente a las inundaciones, concibiéndose para ello como un gran sistema urbano de drenaje sostenible".

Así, contará con una capacidad de retención de 1,4 millones de litros, lo que permitirá gestionar lluvias con un periodo de retorno de 100 años. Se trata de una solución que permitirá laminar completamente el caudal de agua de lluvias y podrá gestionar dos eventos consecutivos en menos de 48 horas, pasando de 230 a 4 litros por segundo.

El drenaje del aparcamiento se realizará a través del empleo de pavimentos permeables, un sistema que permite el tránsito de peatones y vehículos y la filtración de la escorrentía hacia las capas inferiores. El agua filtrada se almacena temporalmente en la subbase (compuesta por gravas) antes de su infiltración al terreno o su descarga controlada a la red.

La capacidad de retención será de 1.393.830 litros de lluvia, para lo que se van a emplear unos 4.646 metros cúbicos de gravas ubicadas bajo las plazas de aparcamiento. Teniendo en cuenta la pendiente del terreno, se han diseñado celdas de grava estancas para optimizar la capacidad de retención de un sistema que será monitorizado por la empresa municipal de aguas.

Junto a la función de retención de aguas pluviales, el diseño del aparcamiento incluye una serie de actuaciones destinadas a combatir el efecto 'isla de calor' y generar sombras naturales con 150 árboles y 930 arbustos, cuyo riego se gestionará de forma telemática en línea con la estrategia de Ciudad Inteligente del Consistorio.

Además, se incluirá coloración al pavimento permeable al efecto de reducir la absorción de radiación solar, lo que permitirá disminuir la temperatura en el mismo.

El nuevo disuasorio se encuentra rodeado de centros atractores como la Agencia Tributaria, la Biblioteca Regional y equipamientos deportivos, educativos o culturales como el Archivo Regional, el pabellón Príncipe de Asturias, el instituto Juan Carlos I o el CEIP Nuestra Señora de Belén.

Cuenta, además, con un "importante" carácter intermodal al encontrarse a escasos metros de las paradas de tranvía y autobús, permitiendo de esta forma dejar el vehículo privado y continuar hasta el centro de la ciudad en transporte público o a pie, ya que se encuentra 10 minutos andando de la Plaza Circular.

Esto "permitirá una mejora en el tráfico y descongestionar puntos estratégicos como la Plaza Circular, Ronda de Levante, Primo de Rivera o el eje Constitución-Gran Vía al tiempo que se da también solución a los crecientes problemas de aparcamiento en la zona".

ESTACIONAMIENTO SEGURO

El nuevo disuasorio estará dotado de iluminación, cámaras de videovigilancia y control de accesos, así como vallado perimetral, lo que proporciona seguridad y evita la aparición de aparcacoches irregulares.

Contará, asimismo, con cajero para el abono y elementos de control a la entrada y salida con lector de matrículas y pago contactless.

Además, el nuevo estacionamiento se integrará en la aplicación Aparcamurcia, que aglutina todos los aparcamientos de gestión municipal, incluyendo subterráneos, disuasorios y SER, lo que permitirá una mayor comodidad a la hora del acceso y pago del estacionamiento sin necesidad de obtener tique.

Estas obras, con un presupuesto que ronda el millón de euros, están financiadas de forma conjunta por Aparcamurcia y Emuasa.

TARIFAS REDUCIDAS

Este aparcamiento supone un nuevo paso en la estrategia de ampliación y consolidación de la red de disuasorios, que superará de esta forma las 1.800 plazas, cifra que se verá incrementada con el proyectado en la zona de Ronda Sur.

Esta red de disuasorios se caracteriza por sus precios "muy reducidos", lo que permitirá aparcar por menos de un céntimo el minuto, 0,5 euros la hora y un máximo de 3 euros diarios. Además, contará con bonos mensuales, bimensuales, trimestrales y anuales.

Cabe recordar que el pasado noviembre se puso en marcha el aparcamiento 'Arrixaca 2', con 328 plazas, "cuya alta ocupación revela la necesidad de unas infraestructuras que se ubican en el entorno de los principales accesos a la ciudad y de centros atractores y que cuentan con conexión con transporte público".