Arrestado en Cartagena el presunto autor de un atraco con arma blanca en una gasolinera de Alicante

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena (Murcia) ha detenido a un hombre de 35 años como presunto autor de un robo con intimidación perpetrado en una estación de servicio de la provincia de Alicante, según ha informado el Ayuntamiento.

El arresto se produjo después de que el sospechoso huyera del lugar de los hechos en un vehículo con placas de matrícula domiciliadas en el municipio cartagenero.

El suceso tuvo lugar la noche del pasado domingo, 8 de marzo, alrededor de las 21.00 horas, en el municipio de San Miguel de Salinas (Alicante).

Según la información facilitada por la Policía Local de dicha localidad a la sala del 092 de Cartagena, el autor del robo consiguió sustraer la recaudación de la gasolinera tras intimidar al empleado con un arma blanca.

Ante la posibilidad de que el implicado regresara a su domicilio, la Policía Local de Cartagena organizó un dispositivo de vigilancia. Un equipo del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC) se desplazó hasta La Manga del Mar Menor, donde estableció un cierre de seguridad para localizar el vehículo descrito en el aviso.

La intervención resultó positiva al lograr interceptar el turismo e identificar al conductor, quien, tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias iniciales.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la continuación de las actuaciones y de la custodia del vehículo utilizado en la comisión del delito.