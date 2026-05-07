Arrestado un hombre que asaltó a una anciana hace cinco años en San Javier (Murcia)

Dos agentes de la Guardia Civil custodian al detenido - GUARDIA CIVIL

SAN JAVIER (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por asaltar presuntamente a una mujer de avanzada edad en 2021 en su domicilio de San Javier (Murcia), según ha informado la Benemérita en un comunicado.

La investigación, enmarcada en la operación 'Ayuno 26', se inició hace 5 años cuando, en la tarde del 8 de mayo, una mujer de avanzada edad abrió la puerta de su domicilio a un varón que simuló ser repartidor.

De forma sorpresiva, la víctima fue abordada por tres encapuchados que la amenazaron con un arma blanca hasta que lograron entrar en la vivienda.

Los asaltantes localizaron una caja fuerte anclada al suelo de un armario empotrado e intentaron abrirla sin éxito, así que cogieron joyas valoradas en más de 12.000 euros, un ordenador portátil y un teléfono móvil de alta gama, y abandonaron el domicilio.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil realizaron una minuciosa inspección de la vivienda, donde localizaron un trozo de guante de látex utilizado por los delincuentes.

Los investigadores ya conocían que los sospechosos habían accedido a la casa pertrechados con ese tipo de guantes y mascarillas en el rostro, con la supuesta intención de ocultar su identidad y no dejar restos biológicos.

Esta muestra, entre otras, fue remitida al Laboratorio de Biología del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil para su análisis.

Recientemente, los cotejos en bases de datos policiales de perfiles genéticos, nacionales e internacionales, han permitido identificar a un hombre con un amplio historial delictivo por delitos de robo con violencia y con fuerza cometidos en distintas localidades de la Región de Murcia.

El resto de indicios obtenidos por los investigadores vinculan a este individuo con el asalto al domicilio de la anciana.

Hasta el momento, la operación 'Ayuno 26', que aún continúa abierta, ha resultado con la detención de un experimentado delincuente como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal y amenazas.