Arrestado un hombre por robar corderos segureños valorados en más de 6.000 euros de granjas del Noroeste

1064794.1.260.149.20260302113223 Corderos sustraídos - GUARDIA CIVIL

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza cometidos en explotaciones ganaderas de la comarca del Noroeste de las que sustrajo, supuestamente, medio centenar de corderos lechales de la raza segureña valorados en más de 6.000 euros.

Las investigaciones, enmarcadas en la operación 'Persebas', se iniciaron el pasado diciembre, cuando guardias civiles de los equipos ROCA tuvieron conocimiento del robo de diversos lotes de corderos de granjas ubicadas en distintas pedanías del municipio de Caravaca de la Cruz.

Los efectivos averiguaron que los robos se habían cometido de madrugada, aprovechando la nocturnidad para forzar los accesos de las fincas y sustraer los animales más jóvenes.

Gracias a la colaboración entre los equipos ROCA y los ganaderos, los agentes obtuvieron indicios que pusieron el foco en un individuo que había sido visto, a bordo de un vehículo de alta gama, por parajes próximos a las fincas.

El avance de la investigación permitió localizar en Cehegín una explotación ubicada en la pedanía de Canara, donde el detenido ocultaba varios animales. Durante la inspección técnico-ocular, el Equipo ROCA, apoyado por especialistas del SEPRONA de la Benemérita, detectó cuatro corderos cuya morfología y edad coincidían con los sustraídos.

UNA MUESCA EN LA OREJA DESVELÓ SU ORIGEN

Dos de estos animales, además, presentaban unas muescas en el cartílago de la oreja izquierda que el dueño hacía a los ejemplares nacidos de partos múltiples (mellizos).

Los agentes observaron que estas marcas tenían heridas y costras recientes, lo que evidenciaba un intento del sospechoso por recortar y modificar las orejas de los animales para disimular la marca y ocultar su origen.

Según se desprende de la investigación, el detenido utilizaba esta finca, ubicada en Canara, para 'enfriar' el robo. Se trata de una técnica de distracción que consiste en mantener un objeto robado oculto por un tiempo prudencial antes de venderlo.

En este caso, los corderos permanecían en esta finca unos días antes de ser ofrecidos a otros ganaderos y establecimientos de la zona a precios muy inferiores a los de mercado.

La operación 'Persebas' ha culminado con la detención de un hombre al que, hasta el momento, se atribuye la presunta autoría de tres delitos de robo con fuerza. Los cuatro corderos recuperados por la Guardia Civil han sido devueltos a su legítimo propietario.