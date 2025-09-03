Arrestado un joven en Totana (Murcia) por robar 7 patinetes eléctricos del aparcamiento de un supermercado

TOTANA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un experimentado delincuente por robar presuntamente siete patinetes eléctricos del aparcamiento de un supermercado ubicado en Totana (Murcia), según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

El detenido, al que se atribuye la presunta autoría de un delito continuado de hurto de vehículo, utilizaba distintas identidades falsas y era buscado por un juzgado de Alicante para su detención.

La investigación se inició el pasado marzo, cuando el Instituto Armado recibió una serie de denuncias por la sustracción de patinetes eléctricos en un conocido supermercado del municipio mientras sus propietarios hacían la compra.

La continuidad de los hurtos en un mismo lugar había generado cierta alarma social y la propia mercantil consideraba que su imagen corporativa se estaba viendo perjudicada.

La Guardia Civil recabó del escenario delictivo indicios, testimonios y otras informaciones que permitieron conocer que tras estos hurtos se encontraba un joven que, oculto bajo una gorra y unas gafas de sol, vigilaba la zona de aparcamiento hasta comprobar que no había testigos, momento en el actuaba de forma veloz.

Los investigadores analizaron de forma exhaustiva detalles de su vestimenta, su complexión física y otras características que permitieron determinar que se trataba de un individuo que, amparado por distintas identidades, estaba relacionado con otros ilícitos por los que, además, estaba siendo buscado por la justicia para su detención.