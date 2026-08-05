La Arrixaca crea un ropero social en sus puertas de Urgencias para atender las necesidades de personas sin recursos - CARM

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca han puesto en marcha un proyecto de ropero social con el objetivo de ofrecer apoyo inmediato a pacientes que, por distintas circunstancias sociales o personales, carecen de ropa o calzado adecuado en el momento del alta hospitalaria.

La iniciativa ha sido promovida por la Unidad de Trabajo Social del Centro, dentro de su labor de atención y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión.

El ropero social permitirá disponer de prendas básicas, ropa de abrigo y otros artículos esenciales para los pacientes que llegan a alguna de las tres puertas de Urgencias (de adultos, maternal y pediátrica) en situaciones de emergencia social, accidentes o ingresos inesperados con su ropa deteriorada.

Gracias a este recurso, podrán abandonar el hospital con ropa limpia, lo que favorece su bienestar y su reincorporación a la vida cotidiana en mejores condiciones.

El proyecto cuenta con la colaboración de los trabajadores del hospital, que han contribuido a la recogida, clasificación y organización de las prendas.

Estará gestionado de forma coordinada por la Unidad de Trabajo Social y los profesionales de las Áreas de Urgencias, en pro de una atención ágil, digna y adaptada a las necesidades de cada persona asistida.

De forma excepcional, y a través de la Unidad de Trabajo Social, podrá también solicitarse alguna prenda desde las unidades de hospitalización si se detectara esta necesidad al alta.

Esta iniciativa supone un paso más en la humanización de la asistencia sanitaria con relación a las necesidades sociales de los usuarios, especialmente de aquellos que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.