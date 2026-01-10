La Arrixaca reducirá en un 60% la huella de carbono de su actividad respecto a las emisiones de hace 20 años

Mediante El Sistema De Aerotermia Para Agua Caliente Se Reduce La Emisión De Gases Contaminantes. - CARM

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La apuesta por la sostenibilidad medioambiental y la reducción de fuentes de energía que emiten dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera ha permitido al complejo hospitalario Virgen de la Arrixaca reducir en la actualidad sus emisiones de CO2 a 2.500 toneladas/año, frente a las 5.600 que emitía en 2005.

El objetivo fijado por el hospital de referencia del Área 1 de Salud es situar las emisiones anuales de gases de efecto invernadero por debajo de las 2.200 toneladas al año antes de 2030, lo que supondrá alcanzar una reducción del 60 por ciento respecto al periodo inicial en el que se comenzó a cuantificar la huella de carbono.

Se trata de un descenso significativo en el que hay que valorar además que en este periodo el hospital ha incorporado nuevas unidades y procedimientos que suponen un incremento del consumo energético.

DOS DÉCADAS DE CÁLCULO DE EMISIONES

Desde hace dos décadas la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca realiza el cálculo anual de emisiones de CO2 asociadas al uso de combustibles fósiles como gas natural y gasóleo, que permiten proveerla de calefacción, agua caliente y dar suministro a las instalaciones de las distintas cocinas, cafetería y comedor de personal, así como a los grupos electrógenos de emergencia, entre otros servicios.

Para contribuir a esta reducción de la huella de carbono resultado de la combustión de gas natural y gasóleo, necesaria para soportar toda la actividad que se desarrolla en el centro hospitalario, se han realizado diversas actuaciones a lo largo de estos últimos 20 años.

Entre ellas cabe destacar la sustitución de combustibles líquidos por combustibles gaseosos, la sustitución de calderas por otras de mayor rendimiento, el uso de energía solar térmica, la reforma energética de envolventes que se ha materializado en la sustitución de 540 ventanas y la mejora del aislamiento de fachada del Hospital General, así como la instalación de láminas de protección solar en puntos críticos de los distintos edificios.

Además, se han incorporado sistemas innovadores de recuperación de energía en su lavandería y se han introducido energías renovables como la biomasa para la calefacción y la aerotermia para la producción de agua caliente.

Estas actuaciones se han desarrollado en buena parte a través del Plan Integral de Transición Ecológica del Servicio Murciano de Salud, cuyos resultados han permitido dar respuesta a los compromisos del proyecto 'Administración cero emisiones' del Gobierno regional. La gestión medioambiental de la Arrixaca ha recibido un premio Sanidad #PorElClima por su gestión respetuosa y sus iniciativas como ejemplo de buenas prácticas de descarbonización en el sector sanitario.