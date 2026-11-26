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CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado que el Ministerio de Defensa ha exigido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el desalojo del antiguo Hospital Naval de Cartagena y su entrega formal mediante acta de entrega definitiva.

Así lo ha revelado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, al dar a conocer el escrito que la Subdirección General de Patrimonio de Defensa ha remitido al Ayuntamiento el 17 de noviembre, en respuesta al acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 28 de mayo a propuesta del Grupo Municipal Popular.

En el escrito, Defensa explica que la cesión temporal del edificio a Migraciones venció el 6 de mayo y que no pidió la prórroga ni respondió a la propuesta de cesión definitiva que Defensa le había planteado en marzo. Por eso, ocupa el Hospital Naval "sin título alguno" desde el 7 de mayo, han informado desde el partido.

Defensa le exigió regularizar la situación y asumir la conservación, la defensa y la administración de las instalaciones, y que si no lo hacía, le reclamaba el desalojo y la entrega del edificio.

Esta es, ha dicho el PP, la comunicación más reciente de Defensa sobre el Hospital Naval, y no recoge ninguna novedad desde que en mayo el Ministerio exigió el desalojo por falta de autorización.

"Migraciones lleva más de 200 días en situación irregular porque ni siquiera se molestó en pedir la prórroga de su propio permiso. Además, nadie tiene asumidas hoy la conservación y la seguridad del edificio. Y lo más grave: el Gobierno lo sabía desde mayo y ha tardado seis meses en contestar al Pleno de Cartagena", ha denunciado la alcaldesa.

Para Noelia Arroyo, "es gravísimo que el propio Gobierno de España esté incumpliendo la ley para imponernos un uso que Cartagena no quiere, con actividades que las normas urbanísticas no autorizan, sin garantías de seguridad para las personas alojadas y por pura imposición".

Por otra parte, la alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento ha abierto desde 2024 varios expedientes sancionadores por obras sin licencia en el Hospital Naval. Entre ellas están la conversión de consultas en dormitorios, la instalación de tres grandes carpas y las obras para habilitar 300 camas.

Los servicios técnicos municipales, ha indicado, las consideraron "no legalizables porque son incompatibles con el Plan General, el recinto está en zona inundable de alto riesgo y las carpas incumplían la normativa contra incendios".

El pasado 20 de mayo, con Migraciones ya sin título para ocupar el edificio, el Ayuntamiento volvió a ordenar la suspensión de las obras "por graves deficiencias de seguridad y protección contra incendios".

El proyecto calculaba la evacuación para 82 personas, mientras que los planos recogen módulos con literas para entre 4 y 14 personas. Además, se habían instalado taquillas que estrechan los pasillos de evacuación.

El Tribunal Supremo, además, ha admitido a trámite el recurso municipal contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2025. Ese acuerdo pretende dar por buenas las obras ejecutadas sin licencia y obliga al Ayuntamiento a modificar el Plan General para legalizar estas irregularidades.

CIUDAD DE LA JUSTICIA

Arroyo ha relacionado este caso con el anuncio del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de que no construirá la Ciudad de la Justicia porque el terreno ofrecido por el Ayuntamiento "no es apto".

"No hay ningún documento oficial que califique ese terreno como no apto. Los técnicos del Ministerio no pidieron más terrenos, sino más tiempo. Después de seis años y del paso de tres ministros, viene Bolaños a revelar que es una decisión política", ha afirmado.

"Así es como se porta el Gobierno de Sánchez con Cartagena: dan vueltas durante seis años para no darnos la Ciudad de la Justicia, y dan vueltas durante cuatro años para no librarnos de ser la única ciudad de España que recibe a los inmigrantes que llegan en patera, traídos por las mafias y por Pedro Sánchez", ha señalado.

"En definitiva, estos ministros hacen lo que les da la gana en Cartagena. ¿Por qué el Ministerio de Migraciones está de okupa en una instalación de Defensa? Porque le da la gana. ¿Por qué no hacen la Ciudad de la Justicia en el terreno que aprobaron hace seis años? Porque no les da la gana", ha concluido la alcaldesa.