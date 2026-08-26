Arroyo denuncia la llegada de más de un centenar de migrantes a Cartagena y reclama más medios para la Guardia Civil - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha calificado de "inadmisible y preocupante" la llegada de embarcaciones de alta velocidad a las costas del municipio durante la última semana y ha reclamado al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Arroyo ha señalado que más de un centenar de migrantes han llegado en los últimos días a distintas calas del Parque Regional de Calblanque y ha denunciado que las embarcaciones utilizadas para los desembarcos regresan a alta mar sin ser interceptadas por la falta de patrulleras y recursos operativos de la Guardia Civil, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

La alcaldesa ha advertido de que la única embarcación disponible "no reúne las condiciones adecuadas" y ha asegurado que esta falta de medios está dejando "vendidos" a los agentes que trabajan en el litoral.

Asimismo, ha criticado la falta de información sobre el destino de las personas llegadas y la situación del CATE y el CAED del Hospital Naval, y ha señalado que el Ayuntamiento se ve obligado a intervenir a través de la Policía Local y los Servicios Sociales ante las llamadas de vecinos.

Arroyo ha acusado al Gobierno central de "negar la realidad" y ha advertido de que la falta de recursos está convirtiendo, a su juicio, el litoral cartagenero en un "coladero" para las mafias dedicadas al tráfico de personas.

El Palacio Consistorial de Cartagena acogerá este jueves 27 de agosto un Consejo de Gobierno extraordinario de la Comunidad Autónoma, tras el que Arroyo y el presidente regional, Fernando López Miras, mantendrán una reunión de trabajo con representantes sindicales de la Guardia Civil y la Policía Nacional para analizar las carencias de las plantillas y reclamar al Gobierno central el refuerzo de medios técnicos y humanos.